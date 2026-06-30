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Ryandi Zahdomo
Selasa, 30 Juni 2026 | 14.58 WIB

Sering Gagal Kencan Pertama? 6 Kebiasaan Refleks Ini Bikin Pria Mundur

Ilustrasi kencan pertama. (Freepik/pressfoto) - Image

Ilustrasi kencan pertama. (Freepik/pressfoto)

JawaPos.com - Satu-satunya momen di mana seorang perempuan dianjurkan untuk sulit ditebak adalah saat bermain poker atau sedang bernegosiasi sengit di ruang rapat.

Kencan pertama sama sekali bukan tempat untuk menyembunyikan kartu Anda, namun ironisnya, banyak wanita yang tanpa sadar bersikap terlalu misterius hingga sulit dibaca.

Jika tidak secara gamblang menyatakan ketertarikan, pria sering kali dibiarkan meraba-raba contoh bawah sadar yang halus untuk mengetahui bagaimana perasaan teman kencannya.

Tanpa disadari, banyak perempuan mengirimkan sinyal keliru yang justru mematikan ketertarikan lawan jenis. Oleh karena itu, saat Anda sedang membangun kedekatan dengan seseorang, sangat penting untuk memahami perilaku otomatis apa saja yang bisa membuat pria kehilangan minat dalam sekejap.

Berdasarkan kajian psikologis 77 dinamika interpersonal yang diulas Your Tango, berikut adalah enam kebiasaan refleks yang sebaiknya Anda hindari agar kencan pertama berlanjut ke tahap selanjutnya.

1. Menunjukkan Bahasa Tubuh Tertutup

Banyak orang keliru mengira bahwa kesan pertama sepenuhnya dibangun berdasarkan untaian kata yang mereka ucapkan. Faktanya, setidaknya 50 persen dari keberhasilan koneksi awal justru ditentukan oleh komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh Anda.

86⁶⁵Ketika pikiran Anda berkata 'ya', bahasa tubuh yang kaku bisa mengirimkan sinyal 'tidak' kepada pasangan kencan.

Untuk mengantisipasinya, pastikan Anda selalu menjaga bahasa tubuh yang terbuka dan hangat. Hadapkan tubuh Anda secara penuh ke arahnya, meskipun Anda sedang duduk bersebel kebiasaanahan di meja bar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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