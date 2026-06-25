Keluarga Harmonis, 4 Shio Perempuan Ini Cocok Jadi Pasangan Ideal

Ilustrasi pasangan ideal. (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang membuat mereka berpotensi menjadi pasangan hidup yang ideal.
Sifat seperti kesetiaan, kepedulian, kematangan emosional, serta kemampuan memberikan dukungan kepada pasangan menjadi alasan mengapa mereka sering dipandang istimewa dalam hubungan pernikahan.
Tak hanya itu, mereka juga dikenal memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan membangun hubungan yang penuh kasih sayang.
Mengutip Horoscope, berikut empat shio perempuan yang dianggap memiliki kualitas sebagai pasangan ideal dan istri terbaik. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?
1. Kelinci
Shio Kelinci dikenal lembut, romantis, penuh kasih, dan berorientasi pada keluarga.
Mereka memprioritaskan orang tercinta di atas segalanya dan berusaha keras untuk menciptakan rumah yang hangat dan aman.
Istri dengan shio Kelinci sangat intuitif dan dapat merasakan kebutuhan pasangannya tanpa harus mengatakan sepatah kata pun.
Kesetiaan, kasih sayang, dan hubungan emosional yang mendalam menjadikan mereka salah satu pasangan paling ideal untuk pernikahan.
2. Anjing
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