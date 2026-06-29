5 Jenis Tayangan Favorit yang Ungkap Karakter Diri Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menggulir layar demi mencari tontonan yang pas?

Banyak dari kita berasumsi bahwa kebiasaan ini murni dipicu oleh suasana hati (mood) saat itu.

Namun sebuah penelitian ilmiah berskala besar menemukan fakta yang jauh lebih mendalam dari sekadar alasan tersebut.

Riset kolaboratif yang dirilis oleh Universitas Cambridge dan Institut Penelitian Oregon berhasil mengungkap bahwa selera hiburan manusia, mulai dari film, buku, hingga musik, cenderung menetap secara konsisten.

Menariknya, studi ini tidak mengelompokkan kepribadian berdasarkan genre luar seperti komedi atau fiksi ilmiah, melainkan berdasarkan bentuk narasi cerita yang beresonansi dengan psikologis penontonnya.

Dikutip dari Your Tango, meskipun pilihan ini bisa bergeser tergantung fase kehidupan yang sedang dialami, secara umum manusia akan jatuh ke dalam salah satu dari lima kategori tontonan.

Karakteristik dominan dari setiap pilihan tayangan ini mencerminkan bagaimana cara Anda merespons kerumitan dunia nyata.

1. Tayangan Komunal (Komedi Romantis & Acara Keluarga) Kategori ini mencakup program-program kasual mulai dari talk show siang hari, komedi romantis, hingga konten ramah keluarga dan musikal.

Penonton yang setia dengan jenis tayangan ini biasanya lebih menyukai hiburan ringan yang berfokus pada dinamika perasaan serta hubungan antarmanusia.