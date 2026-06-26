Jika Anda Sering Menjadi Orang Pertama yang Meminta Maaf, 8 Ciri Kepribadian Ini Mungkin Anda Miliki Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang mengucapkan kata maaf terlebih dahulu (Magnific/Azerbaijan_stockers)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, meminta maaf sering kali dipandang sebagai cerminan kedewasaan dan rasa tanggung jawab. Seseorang yang berani mengakui kesalahannya biasanya dinilai lebih bijaksana daripada mereka yang terus-menerus mencari pembenaran.
Namun, pernahkah Anda menyadari bahwa ada orang-orang tertentu yang hampir selalu menjadi pihak pertama yang meminta maaf, bahkan ketika kesalahan tersebut bukan sepenuhnya karena mereka?
Menurut psikologi, kebiasaan ini tidak selalu menandakan bahwa orang tersebut sering berbuat salah. Sebaliknya, perilaku ini bisa jadi mencerminkan karakter, pola pikir, serta pengalaman emosional tertentu yang membentuk cara mereka berinteraksi dengan orang lain.
Dilansir dari Expert Editor, jika Anda adalah tipe orang yang cenderung mengucapkan kata "maaf" terlebih dahulu saat terjadi perselisihan, berikut adalah delapan ciri kepribadian yang mungkin Anda miliki:
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1. Anda Sangat Empatik terhadap Perasaan Orang Lain
Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Individu dengan tingkat empati yang tinggi cenderung lebih cepat menyadari ketika seseorang merasa terluka, kecewa, atau tidak nyaman.
Karena mampu melihat situasi dari sudut pandang orang lain, mereka sering kali memilih meminta maaf terlebih dahulu untuk meredakan ketegangan. Bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya bersalah, mereka tetap merasa tidak nyaman melihat orang lain terluka.
Psikolog menyebut bahwa empati yang tinggi membantu membangun hubungan yang sehat, tetapi jika tidak diimbangi dengan batasan yang jelas, seseorang dapat terlalu sering memikul tanggung jawab emosional yang sebenarnya bukan miliknya.
2. Anda Mengutamakan Keharmonisan dalam Hubungan
Bagi sebagian orang, memenangkan perdebatan bukanlah prioritas utama. Mereka lebih menghargai hubungan yang damai dan harmonis.
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