Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 26 Juni 2026 | 21.31 WIB

Jika Pria Melakukan 8 Kebiasaan Ini, Psikologi Sebut Dia Belum Siap untuk Hubungan Serius

Ilustrasi seseorang yang belum siap dalam hubungan serius (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang belum siap dalam hubungan serius (Magnific)

JawaPos.com - Memasuki hubungan yang serius membutuhkan lebih dari sekadar perasaan cinta. Berdasarkan sudut pandang psikologi, kedewasaan emosional, kemampuan berkomunikasi, dan kesiapan berkomitmen memiliki peran yang jauh lebih penting daripada sekadar ketertarikan fisik atau chemistry.

Kenyatannya, tidak semua pria yang menyatakan ingin menjalin hubungan serius benar-benar siap untuk menjalaninya. Tanda-tanda ketidaksiapan ini sering kali terlihat dari perilaku sehari-hari yang tampak sepele, tetapi sebenarnya mencerminkan bahwa mereka belum mampu membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (24/6), berikut adalah delapan hal menurut psikologi yang menunjukkan bahwa seorang pria kemungkinan besar belum siap untuk berkomitmen dalam hubungan yang serius.

1. Selalu Menghindari Pembicaraan tentang Masa Depan

Ketika hubungan mulai berkembang, pembicaraan tentang tujuan bersama, rencana masa depan, atau bahkan komitmen jangka panjang adalah hal yang wajar.

Namun, jika seorang pria selalu menghindari topik tersebut, mengganti pembicaraan, atau memberikan jawaban yang tidak jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa ia belum siap untuk berkomitmen.

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa orang yang siap membangun hubungan serius biasanya memiliki kesediaan untuk membicarakan masa depan, meskipun mereka belum memiliki semua jawabannya.

Menghindari pembicaraan seperti ini sering kali menunjukkan ketakutan terhadap komitmen atau ketidakpastian mengenai apa yang sebenarnya mereka inginkan.

2. Tidak Mampu Bertanggung Jawab Atas Kesalahannya

Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Namun, kedewasaan terlihat dari kemampuan untuk mengakuinya.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
11 Ucapan Orang Tua Menyinggung Anak Dewasa yang Merusak Hubungan Keluarga Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

11 Ucapan Orang Tua Menyinggung Anak Dewasa yang Merusak Hubungan Keluarga Menurut Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 16.55 WIB

9 Ucapan yang Menjadi Tanda Perempuan Tidak Bisa Dipercaya dalam Hubungan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ucapan yang Menjadi Tanda Perempuan Tidak Bisa Dipercaya dalam Hubungan Menurut Psikologi

Selasa, 16 Juni 2026 | 15.46 WIB

11 Tanda Kecerdasan Orang Berbakat yang Secara Psikologi Tidak Ada Hubungannya dengan Skor IQ - Image
Kepribadian

11 Tanda Kecerdasan Orang Berbakat yang Secara Psikologi Tidak Ada Hubungannya dengan Skor IQ

Selasa, 16 Juni 2026 | 15.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore