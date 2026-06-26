Jika Pria Melakukan 8 Kebiasaan Ini, Psikologi Sebut Dia Belum Siap untuk Hubungan Serius

JawaPos.com - Memasuki hubungan yang serius membutuhkan lebih dari sekadar perasaan cinta. Berdasarkan sudut pandang psikologi, kedewasaan emosional, kemampuan berkomunikasi, dan kesiapan berkomitmen memiliki peran yang jauh lebih penting daripada sekadar ketertarikan fisik atau chemistry.

Kenyatannya, tidak semua pria yang menyatakan ingin menjalin hubungan serius benar-benar siap untuk menjalaninya. Tanda-tanda ketidaksiapan ini sering kali terlihat dari perilaku sehari-hari yang tampak sepele, tetapi sebenarnya mencerminkan bahwa mereka belum mampu membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (24/6), berikut adalah delapan hal menurut psikologi yang menunjukkan bahwa seorang pria kemungkinan besar belum siap untuk berkomitmen dalam hubungan yang serius.

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1. Selalu Menghindari Pembicaraan tentang Masa Depan

Ketika hubungan mulai berkembang, pembicaraan tentang tujuan bersama, rencana masa depan, atau bahkan komitmen jangka panjang adalah hal yang wajar.

Namun, jika seorang pria selalu menghindari topik tersebut, mengganti pembicaraan, atau memberikan jawaban yang tidak jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa ia belum siap untuk berkomitmen.

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa orang yang siap membangun hubungan serius biasanya memiliki kesediaan untuk membicarakan masa depan, meskipun mereka belum memiliki semua jawabannya.

Menghindari pembicaraan seperti ini sering kali menunjukkan ketakutan terhadap komitmen atau ketidakpastian mengenai apa yang sebenarnya mereka inginkan.

2. Tidak Mampu Bertanggung Jawab Atas Kesalahannya