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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.47 WIB

6 Kebiasaan di Pagi Hari Ini Bakal Membuat Bahagia Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang merasa bahagia dan produktif / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang merasa bahagia dan produktif / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa hari sudah dimulai, tetapi energi seolah sudah habis bahkan sebelum pekerjaan benar-benar dimulai? Alarm berbunyi, tangan langsung meraih ponsel, notifikasi memenuhi layar, pikiran dipenuhi daftar tugas yang panjang, dan tanpa sadar suasana hati menjadi kurang baik sejak pagi.

Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan dan produktivitas ditentukan oleh bakat, keberuntungan, atau jumlah uang yang dimiliki. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa rutinitas kecil yang dilakukan secara konsisten setiap pagi memiliki pengaruh besar terhadap cara otak bekerja sepanjang hari.

Saya sendiri pernah berada dalam fase di mana hampir setiap hari terasa monoton. Pekerjaan selesai, tetapi tidak memberikan kepuasan. Waktu berlalu begitu cepat, namun pencapaian terasa minim. Sampai akhirnya saya mulai mempelajari berbagai penelitian psikologi mengenai kebiasaan pagi.

Ternyata, perubahan tidak harus dimulai dengan hal yang besar. Enam kebiasaan sederhana berikut perlahan mengubah cara saya berpikir, mengelola emosi, dan menjalani aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), terdapat enam kebiasaan pagi yang menurut psikologi dapat membantu meningkatkan kebahagiaan sekaligus produktivitas.

1. Tidak Langsung Mengecek Ponsel Setelah Bangun

Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah langsung membuka media sosial, email, atau aplikasi pesan beberapa detik setelah membuka mata.

Secara psikologis, tindakan ini membuat otak langsung memasuki "mode reaktif". Alih-alih menentukan prioritas sendiri, kita justru membiarkan notifikasi menentukan fokus sejak awal hari.

Penelitian menunjukkan bahwa paparan informasi berlebihan di pagi hari dapat meningkatkan stres, mengganggu konsentrasi, dan membuat seseorang lebih mudah terdistraksi.

Sebagai gantinya, berikan diri Anda waktu sekitar 20–30 menit tanpa layar. Gunakan waktu tersebut untuk benar-benar sadar bahwa hari baru telah dimulai.

Manfaatnya antara lain:

Pikiran terasa lebih tenang.
Tingkat kecemasan berkurang.
Fokus lebih mudah dipertahankan.
Mood menjadi lebih stabil.

2. Menggerakkan Tubuh Walaupun Hanya Beberapa Menit

Anda tidak harus pergi ke gym selama satu jam setiap pagi.

Psikologi olahraga menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan selama 5–15 menit sudah mampu meningkatkan produksi endorfin, dopamin, dan serotonin—zat kimia di otak yang berhubungan dengan rasa bahagia dan motivasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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