Berbeda dari Ekstrovert, Ini 7 Kelebihan yang Dimiliki Orang Introvert

Ilustrasi seorang introvert. (Magnific)
JawaPos.com – Pribadi ekstrovert sering dikenal mudah bergaul dan mampu menarik perhatian, sehingga kerap memperoleh peluang lebih besar untuk meraih promosi, popularitas, maupun pengakuan di lingkungan sosial dan pekerjaan.
Di sisi lain, individu introvert tidak jarang kurang mendapat sorotan karena cenderung bekerja di balik layar dan lebih memilih mengamati daripada tampil menonjol. Dalam lingkungan yang kompetitif, sikap tersebut terkadang disalahartikan sebagai kelemahan.
Padahal, di balik karakter yang tenang, kaum introvert memiliki berbagai keunggulan yang tidak kalah berharga. Mengutip IntrovertDear, berikut sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh pribadi introvert dalam berbagai aspek kehidupan.
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1. Mereka teman dan kolega yang tidak banyak menuntut
Kaum introvert terkadang dihakimi karena tak mau bersuara, entah kala rapat kerja, kelas, atau bahkan saat makan malam.
Namun, satu hal yang jarang dituduhkan kepada mereka adalah sikap menyebalkan, manja, atau suka mengganggu.
Karena kaum introvert menghargai ruang pribadi, baik secara fisik maupun emosional dan cenderung menghargai ruang pribadi orang lain juga.
Mereka juga cenderung berpikir sebelum berbicara, sementara orang ekstrovert mungkin mengatakan hal pertama yang terlintas dalam pikiran.
2. Mereka punya pikiran kreatif dan orisinal
Sementara kaum ekstrovert mungkin mengadopsi nilai-nilai kelompok atau mengikuti apa yang sedang populer, para introvert mengikuti minat dan preferensi sendiri.
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