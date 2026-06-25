7 Kebiasaan yang Sering Dilakukan Introvert di Tempat Umum yang Mungkin Tidak Dipahami Ekstrovert Menurut Psikologi

seseorang yang sedikit berbicara / foto: Magnific/katemangostar
JawaPos.com - Di tempat umum, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi lingkungan sosial. Ada orang yang merasa semakin bersemangat ketika berada di tengah banyak orang, mudah memulai percakapan, dan menikmati suasana ramai. Namun ada juga orang yang lebih nyaman dengan suasana tenang, mengamati sekitar, dan memilih interaksi yang lebih mendalam.
Dalam psikologi, introvert bukan berarti seseorang pemalu, tidak suka bertemu orang lain, atau membenci keramaian. Introversi lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang memperoleh energi, memproses pengalaman sosial, serta merespons rangsangan dari lingkungan.
Banyak introvert sebenarnya mampu bersosialisasi dengan baik. Mereka bisa berbicara, bekerja dalam kelompok, memiliki banyak teman, bahkan tampil percaya diri di depan umum. Namun setelah banyak interaksi sosial, mereka biasanya membutuhkan waktu sendiri untuk mengembalikan energi.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (24/6), terdapat 7 kebiasaan yang sering dilakukan introvert di tempat umum yang kadang tidak dipahami oleh sebagian ekstrovert.
1. Memilih Duduk di Tempat yang Lebih Tenang
Salah satu kebiasaan yang sering terlihat adalah introvert cenderung memilih posisi yang lebih nyaman dan tidak terlalu berada di pusat perhatian.
Misalnya saat berada di kafe, restoran, ruang tunggu, atau acara sosial, mereka mungkin memilih:
meja di sudut ruangan,
kursi dekat dinding,
tempat yang tidak terlalu ramai,
posisi yang memungkinkan mereka melihat sekitar.
Bagi sebagian orang, terutama yang lebih ekstrovert, hal ini bisa terlihat seperti seseorang yang ingin menghindari orang lain. Padahal sering kali alasannya lebih sederhana: mereka merasa lebih nyaman dengan lingkungan yang tidak terlalu penuh rangsangan.
Keramaian memberikan banyak hal yang harus diproses sekaligus:
suara banyak orang,
percakapan berbeda,
gerakan di sekitar,
perubahan suasana,
tuntutan untuk ikut berinteraksi.
Bagi sebagian introvert, memilih tempat yang lebih tenang adalah cara untuk menjaga kenyamanan, bukan tanda tidak ingin bersosialisasi.
2. Banyak Mengamati, Tetapi Sedikit Bicara
Di tempat umum, introvert sering terlihat hanya duduk diam atau memperhatikan sekitar. Namun sebenarnya mereka bisa saja sedang aktif memproses banyak hal dalam pikirannya.
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