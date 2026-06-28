7 Kebiasaan Aneh Ini Biasanya Dimiliki oleh Orang yang Punya IQ Tinggi, Apa Saja?

kebiasaan orang IQ tinggi yang terlihat malas tapi secara psikologi justru menyembuhkan otak / foto : Magnific/ cookie_studio
JawaPos.com - Kecerdasan selama ini kerap diidentikkan dengan kemampuan meraih nilai ujian yang tinggi atau memiliki pengetahuan yang luas.
Namun, menurut psikologi, tingkat IQ seseorang juga dapat dikenali melalui sejumlah perilaku yang terkesan tidak biasa.
Beberapa kebiasaan unik tersebut diyakini memiliki kaitan dengan tingkat kecerdasan, sebagaimana diungkapkan oleh Geediting.
1. Orang yang aktif di malam hari
Pernahkah Anda merasa tegang dan terjaga sepenuhnya saat seluruh dunia sedang tertidur?
Ini mungkin bukan insomnia yang kambuh, tetapi pertanda IQ yang tinggi.
Studi berpendapat bahwa mereka yang lebih suka begadang mungkin memiliki kecerdasan yang menarik.
2. Berbicara dengan diri sendiri
Berbicara pada diri sendiri dapat menjadi cara untuk mengatur pikiran dan memproses ide-ide kompleks.
Tindakan mengungkapkan pikiran secara verbal dapat bantu dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini hampir seperti melakukan sesi curah pendapat dengan diri sendiri.
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