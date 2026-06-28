Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 28 Juni 2026 | 17.44 WIB

7 Kebiasaan Aneh Ini Biasanya Dimiliki oleh Orang yang Punya IQ Tinggi, Apa Saja?

kebiasaan orang IQ tinggi yang terlihat malas tapi secara psikologi justru menyembuhkan otak / foto : Magnific/ cookie_studio - Image

kebiasaan orang IQ tinggi yang terlihat malas tapi secara psikologi justru menyembuhkan otak / foto : Magnific/ cookie_studio

JawaPos.com - Kecerdasan selama ini kerap diidentikkan dengan kemampuan meraih nilai ujian yang tinggi atau memiliki pengetahuan yang luas.

Namun, menurut psikologi, tingkat IQ seseorang juga dapat dikenali melalui sejumlah perilaku yang terkesan tidak biasa.

Beberapa kebiasaan unik tersebut diyakini memiliki kaitan dengan tingkat kecerdasan, sebagaimana diungkapkan oleh Geediting.

1. Orang yang aktif di malam hari

Pernahkah Anda merasa tegang dan terjaga sepenuhnya saat seluruh dunia sedang tertidur?

Ini mungkin bukan insomnia yang kambuh, tetapi pertanda IQ yang tinggi.

Studi berpendapat bahwa mereka yang lebih suka begadang mungkin memiliki kecerdasan yang menarik.

2. Berbicara dengan diri sendiri

Berbicara pada diri sendiri dapat menjadi cara untuk mengatur pikiran dan memproses ide-ide kompleks.

Tindakan mengungkapkan pikiran secara verbal dapat bantu dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini hampir seperti melakukan sesi curah pendapat dengan diri sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Terlihat Malas tapi Secara Psikologi Justru Menyembuhkan Otak - Image
Kepribadian

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Terlihat Malas tapi Secara Psikologi Justru Menyembuhkan Otak

Kamis, 18 Juni 2026 | 15.58 WIB

7 Kebiasaan yang Tak Pernah Dilakukan Orang Ber-IQ Tinggi, Nomor 4 Sering Dilakukan Banyak Orang! - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan yang Tak Pernah Dilakukan Orang Ber-IQ Tinggi, Nomor 4 Sering Dilakukan Banyak Orang!

Senin, 15 Juni 2026 | 21.29 WIB

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Menjaga Kesehatan Mental Tetap Optimal Secara Psikologi - Image
Kepribadian

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Menjaga Kesehatan Mental Tetap Optimal Secara Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 14.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore