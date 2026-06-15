7 Kebiasaan yang Tak Pernah Dilakukan Orang Ber-IQ Tinggi, Nomor 4 Sering Dilakukan Banyak Orang!

JawaPos.com – Kecerdasan sering digambarkan dengan sosok yang selalu percaya diri, cepat menjawab, dan tampak paling menonjol dalam setiap situasi.

Gambaran itu sudah lama melekat di masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah hingga dunia kerja. Namun, pandangan tersebut tidak selalu sejalan dengan temuan psikologi.

Orang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi justru kerap menunjukkan perilaku yang bertolak belakang dengan stereotip populer.

Mereka lebih banyak berpikir sebelum berbicara, menjaga energi mental, dan tidak mudah terjebak dalam kebiasaan yang dianggap normal oleh banyak orang.

Cara mereka mengambil keputusan juga berbeda. Fokus utama bukan terlihat pintar di depan orang lain, melainkan menjaga kualitas penilaian dan ketepatan berpikir dalam jangka panjang.

Dilansir dari YouTube Psychology Reboot, Senin (15/6), sejumlah perilaku yang jarang dilakukan oleh orang dengan kemampuan kognitif tinggi justru menjadi kebiasaan sehari-hari sebagian besar masyarakat. Berikut penjelasannya.

1. Tidak Selalu Berusaha Terlihat Jadi Si Paling Tahu

Orang ber-IQ tinggi tidak merasa perlu menunjukkan bahwa mereka paling tahu.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan efek Dunning-Kruger yang menunjukkan bahwa orang dengan pengetahuan terbatas cenderung terlalu percaya diri terhadap kemampuannya.