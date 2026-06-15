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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 14.59 WIB

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Menjaga Kesehatan Mental Tetap Optimal Secara Psikologi

Kebiasaan orang IQ tinggi yang menjaga kesehatan mental tetap optimal secara psikologi / foto : Magnific/ benzoix - Image

Kebiasaan orang IQ tinggi yang menjaga kesehatan mental tetap optimal secara psikologi / foto : Magnific/ benzoix

JawaPos.com – Psikologi kecerdasan tinggi mengungkap bahwa kebiasaan psikologis orang IQ tinggi jauh melampaui kemampuan kognitif dan berdampak langsung pada kesehatan mental mereka.

Kebiasaan orang IQ tinggi dalam mengelola emosi, membangun hubungan, dan merefleksikan diri adalah inti dari psikologi kecerdasan tinggi yang sesungguhnya.

Kesehatan mental yang kuat bukan hanya produk dari gen, melainkan hasil dari kebiasaan psikologis yang secara konsisten diterapkan setiap hari oleh orang-orang cerdas.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (15/6), berikut sebelas kebiasaan psikologis orang IQ tinggi yang secara langsung berkontribusi pada psikologi kecerdasan tinggi dan menjaga kesehatan mental mereka tetap seimbang.

1. Mempertahankan pola pikir rendah hati

Orang dengan IQ tinggi tidak merasa perlu membuktikan kecerdasan mereka kepada siapa pun dan memilih untuk mengangkat orang lain daripada menonjolkan diri.

Menurut pelatih eksekutif Anna Katharina Schaffner, kerendahan hati sejati lahir dari kemampuan mengakui kekurangan diri dan aktif mencari cara untuk berkembang.

Sikap rendah hati ini membuat orang cerdas selalu terbuka untuk belajar dari siapa saja, termasuk dari mentor, teman, dan bahkan pengalaman sehari-hari yang sederhana.

2. Menghadapi konflik secara langsung dan kolaboratif

Orang dengan IQ tinggi tidak menghindar dari konflik melainkan menghadapinya dengan kepala dingin karena memahami bahwa konflik bisa mempererat hubungan jika ditangani dengan baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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