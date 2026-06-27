Jika Anda Nyaman Duduk Diam Tanpa Canggung, Kemungkinan Besar Anda Memiliki 8 Sifat Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah hiruk-piruk dunia yang menuntut kita untuk selalu produktif, kemampuan untuk duduk diam tanpa merasa canggung sering kali dianggap remeh. Padahal, hal ini merupakan sebuah kemampuan yang sangat langka.

Banyak orang merasa gelisah, tidak nyaman, atau bahkan merasa bersalah ketika sedang tidak melakukan aktivitas apa pun. Namun, bagi sebagian kecil orang, kemampuan menikmati keheningan tanpa rasa canggung justru menjadi cerminan dari kedalaman karakter dan kematangan emosional yang kuat.

Menurut psikologi, orang yang mampu menikmati momen santai dan tetap tenang dalam keheningan memiliki sejumlah kualitas istimewa yang jarang ditemukan pada orang kebanyakan.

Dilansir dari Geediting, berikut adalah 8 sifat langka yang kemungkinan besar Anda miliki jika Anda bisa duduk diam tanpa merasa canggung:

1. Kedewasaan Emosional

Orang yang mampu duduk diam dengan tenang biasanya memiliki pengendalian emosi yang sangat baik.

Mereka tidak merasa perlu untuk terus-menerus menstimulasi diri atau mencari pelarian dari perasaan mereka.

Kedewasaan emosional ini membuat mereka mampu menghadapi kesendirian, kejenuhan, bahkan pikiran yang berat tanpa harus segera mencari gangguan eksternal.

2. Kepercayaan Diri yang Tenang