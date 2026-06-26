Menurut Psikologi, Orang yang Sering Diperintah Banyak Orang Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini Tanpa Disadari

Ilustrasi seseorang yang sering diperintah banyak orang (Magnific/Katemangostar)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menjumpai orang yang tampaknya selalu menjadi "tumpuan tugas". Mereka terus-menerus dimintai bantuan, diminta melakukan ini dan itu, bahkan terkadang langsung diperintah tanpa dimintai pendapat terlebih dahulu. Menariknya, kondisi ini banyak dialami bukan karena mereka kekurangan kemampuan, melainkan karena pola perilaku tertentu yang tanpa sadar mereka tunjukkan.
Psikologi sosial menjelaskan bahwa cara seseorang bersikap, berbicara, dan merespons lingkungan sekitar sangat memengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Orang yang sering diperintah tidak selalu menjadi korban keadaan. Sering kali, mereka tanpa sengaja mengirimkan sinyal bahwa mereka "selalu siap untuk disuruh".
Dilansir dari Expert Editor, menurut pandangan psikologi, terdapat sembilan perilaku yang sering kali muncul pada orang-orang yang kerap diperintah oleh siapa saja tanpa mereka sadari.
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1. Sulit Mengatakan "Tidak" meski Hatinya Menolak
Salah satu ciri paling kuat adalah ketidakmampuan menolak permintaan. Mereka merasa bersalah jika berkata "tidak," takut dianggap egois, tidak enakan, atau khawatir mengecewakan orang lain.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan people-pleasing behavior, yaitu dorongan berlebihan untuk menyenangkan orang lain demi diterima. Sayangnya, semakin sering seseorang mengorbankan diri, semakin orang lain terbiasa memerintahnya.
2. Terlalu Cepat Mengiyakan Tanpa Mempertimbangkan Diri Sendiri
Orang yang sering diperintah biasanya langsung menjawab "iya" bahkan sebelum memahami konsekuensinya. Mereka jarang bertanya, "Apakah aku sanggup?" atau "Apakah ini tugasku?"
Kebiasaan ini memberi pesan bawah sadar kepada orang lain bahwa waktu, tenaga, dan batasannya selalu tersedia, sehingga permintaan pun terus berdatangan.
3. Takut Konflik dan Menghindari Ketegangan
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