Atur Mindset, Ini 4 Cara Sederhana Menjadi Pribadi yang Bahagia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi kebahagiaan menjelaskan bahwa cara menjadi pribadi bahagia bukan tentang menunggu momen tertentu melainkan tentang menerapkan kebahagiaan sebagai pilihan setiap hari.

Mindset positif yang konsisten dibangun dari dalam diri jauh lebih efektif daripada mengandalkan keadaan eksternal untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya.

Psikologi kebahagiaan menegaskan bahwa kebahagiaan sebagai pilihan berarti seseorang harus secara aktif menciptakan kondisi bahagia bukan menunggu keberuntungan datang.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (27/6), berikut empat cara menjadi pribadi bahagia yang didasarkan pada psikologi kebahagiaan, mindset positif, dan pemahaman bahwa kebahagiaan sebagai pilihan yang bisa dilatih setiap hari.

1. Tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain

Kebahagiaan adalah pekerjaan dari dalam diri yang tidak bisa diserahkan kepada orang atau hal lain di luar diri sendiri.

Jika kebahagiaan selalu ditempatkan pada masa depan, perasaan bahagia itu juga akan selalu tertunda dan tidak pernah benar-benar dirasakan.