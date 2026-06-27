6 Ciri Orang Psikopat di Tempat Kerja sebagai Tanda Kepribadian Antisosial Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi psikopat menjelaskan bahwa ciri orang psikopat tidak selalu tampak seperti penjahat melainkan sering tersembunyi di balik sosok yang tampak ramah dan menawan.

Psikopat di tempat kerja, atau yang dikenal sebagai corporate psychopath, justru bisa lebih berbahaya karena beroperasi dengan kekuasaan dan pengaruh yang nyata.

Tanda kepribadian antisosial ini sulit dikenali pada pertemuan pertama karena pelakunya sangat terampil menyembunyikan niat asli di balik perilaku yang tampak meyakinkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (27/6), berikut enam ciri orang psikopat di tempat kerja yang mencerminkan tanda kepribadian antisosial dan secara psikologi psikopat penting untuk dikenali sejak dini.

1. Memancarkan pesona yang berlebihan

Orang dengan ciri psikopat cenderung tampil sangat ramah, peduli, dan membantu, namun semua itu hanyalah peniruan dari sifat yang sebenarnya tidak mereka miliki.

Mereka sangat ahli membangun kedekatan dengan calon korban sehingga orang lain merasa nyaman dan percaya tanpa kecurigaan sama sekali.

Sementara di belakang, mereka justru merencanakan cara untuk mengeksploitasi atau memanipulasi orang yang baru saja mereka pikat dengan pesona tersebut.

Psikologi psikopat menjelaskan bahwa kemampuan merayu ini adalah alat utama mereka untuk menjebak korban tanpa menimbulkan kecurigaan di awal pertemuan.