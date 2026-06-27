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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.33 WIB

Jika Anda Menggunakan 10 Frasa Sederhana Ini, Orang Mungkin Akan Merasa Senang Saat Pertama Kali Bertemu Anda Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang lain senang saat pertama kali bertemu / foto: Magnific/amjo13 - Image

seseorang yang membuat orang lain senang saat pertama kali bertemu / foto: Magnific/amjo13

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru beberapa menit berbicara, tetapi sudah terasa akrab dan menyenangkan? Sebaliknya, ada juga orang yang terlihat ramah, namun percakapannya terasa kaku sehingga sulit membangun kedekatan.

Menurut berbagai penelitian dalam psikologi sosial dan komunikasi interpersonal, kesan pertama terbentuk dengan sangat cepat—bahkan hanya dalam hitungan detik. Cara kita menyapa, memilih kata, hingga menunjukkan perhatian kepada lawan bicara memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana mereka menilai kita.

Kabar baiknya, Anda tidak perlu menjadi pembicara ulung untuk meninggalkan kesan positif. Terkadang, beberapa kalimat sederhana yang diucapkan dengan tulus sudah cukup membuat orang merasa dihargai, nyaman, dan ingin mengenal Anda lebih jauh.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), terdapat 10 frasa sederhana yang menurut prinsip-prinsip psikologi dapat membantu menciptakan kesan pertama yang hangat dan menyenangkan.

1. "Senang bertemu dengan Anda."

Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak emosional yang kuat.

Saat seseorang mendengar bahwa kehadirannya dihargai, otaknya cenderung mengaitkan pertemuan tersebut dengan pengalaman positif. Dalam psikologi, pengakuan terhadap keberadaan seseorang merupakan salah satu bentuk validasi sosial.

Agar terasa lebih tulus, ucapkan sambil melakukan kontak mata dan tersenyum ringan. Hindari mengucapkannya secara terburu-buru karena dapat terdengar seperti formalitas belaka.

2. "Bagaimana kabar Anda?"

Pertanyaan klasik ini sering dianggap basa-basi, padahal jika disampaikan dengan perhatian yang tulus, efeknya bisa sangat berbeda.

Orang pada dasarnya ingin didengar. Ketika Anda benar-benar memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk menjawab, mereka akan merasa bahwa pendapat dan kondisinya penting.

Kuncinya bukan hanya bertanya, tetapi juga mendengarkan jawabannya tanpa memotong pembicaraan.

3. "Terima kasih."

Ucapan terima kasih merupakan salah satu bentuk penghargaan yang paling sederhana sekaligus paling efektif.

Psikologi menunjukkan bahwa rasa syukur dapat meningkatkan hubungan sosial karena membuat orang merasa kontribusinya diakui.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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