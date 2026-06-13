Menghabiskan 5 Tahun Merasa Terisolasi? Sampai Saya Melakukan 3 Penyesuaian Kecil Ini pada Kehidupan Sosial Saya

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup saya ketika hari-hari berjalan hampir tanpa perbedaan. Saya bekerja, pulang, menghabiskan waktu dengan ponsel, lalu tidur.

Besoknya, rutinitas yang sama terulang lagi. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Saya masih memiliki pekerjaan, masih bisa tertawa sesekali, dan masih berkomunikasi dengan orang lain seperlunya. Tetapi di dalam diri, ada sesuatu yang terasa kosong.

Selama hampir lima tahun, saya hidup dalam perasaan terisolasi. Bukan karena saya benar-benar sendirian, melainkan karena saya merasa terputus. Percakapan terasa dangkal, pertemanan lama semakin renggang, dan saya mulai terbiasa menjalani hari tanpa benar-benar merasa terhubung dengan siapa pun.

Yang paling mengejutkan adalah saya tidak menyadari bahwa keadaan itu perlahan menjadi "normal". Saya menganggap kelelahan sosial, rasa sepi, dan kurangnya koneksi sebagai bagian dari kedewasaan. Saya berpikir bahwa semakin bertambah usia, semakin wajar jika hubungan dengan orang lain memudar.

Namun, ternyata saya salah.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), perubahan besar yang saya alami tidak datang dari keputusan dramatis seperti pindah kota, berganti pekerjaan, atau memaksa diri menjadi pribadi yang sangat ekstrovert. Sebaliknya, perubahan itu muncul dari tiga penyesuaian kecil yang tampak sederhana, tetapi secara perlahan mengubah kualitas kehidupan sosial saya.

1. Berhenti Menunggu Orang Lain Menghubungi Terlebih Dahulu

Selama bertahun-tahun, saya selalu berpikir bahwa orang yang peduli akan menghubungi saya terlebih dahulu. Jika tidak ada yang mengirim pesan atau mengajak bertemu, saya menganggap mereka sudah tidak tertarik lagi.

Pola pikir ini tanpa sadar membuat saya menjadi penonton dalam kehidupan sosial saya sendiri.