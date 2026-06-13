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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 14 Juni 2026 | 06.58 WIB

Memiliki Teman Dekat yang Sama Selama Lebih dari Satu Dekade? Kemungkinan Besar Anda Memiliki 9 Ciri Sosial Langka Ini Menurut Psikolog

seseorang yang mempertahankan teman dekat./Magnific/gpointstudio - Image

seseorang yang mempertahankan teman dekat./Magnific/gpointstudio

JawaPos.com - Di era ketika hubungan sering kali berubah secepat notifikasi media sosial, memiliki teman dekat yang tetap bertahan selama lebih dari sepuluh tahun adalah sesuatu yang tidak biasa.

Persahabatan jangka panjang bukan sekadar hasil dari kebetulan atau kebiasaan lama, melainkan cerminan dari kualitas sosial yang mendalam.

Psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang bertahan lama dibangun di atas kepercayaan, empati, dan kemampuan untuk tumbuh bersama.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), jika Anda masih memiliki sahabat yang telah menemani perjalanan hidup selama satu dekade atau lebih, ada kemungkinan Anda memiliki beberapa ciri sosial yang cukup langka berikut ini.

1. Anda Mampu Membangun Kepercayaan yang Mendalam

Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Persahabatan yang bertahan selama bertahun-tahun tidak mungkin tercipta tanpa rasa saling percaya.

Orang yang mampu mempertahankan hubungan jangka panjang biasanya konsisten dalam perkataan dan tindakan. Mereka tidak mudah mengkhianati kepercayaan orang lain, dan kehadiran mereka membuat orang merasa aman secara emosional.

Teman lama tetap bertahan karena mereka tahu bahwa Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan.

2. Anda Tidak Selalu Harus Menjadi Pusat Perhatian

Salah satu ciri sosial yang jarang dimiliki banyak orang adalah kemampuan untuk tidak selalu menjadikan diri sendiri sebagai fokus utama.

Editor: Hanny Suwindari
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