8 Ciri Kepribadian Orang yang Memakai Pakaian Itu-itu Saja Menurut Psikologi, Padahal Punya Baju Banyak

JawaPos.com – Memiliki banyak koleksi pakaian tidak selalu membuat seseorang gemar berganti-ganti busana. Sebagian orang justru lebih sering mengenakan pakaian yang sama atau model yang serupa dalam aktivitas sehari-hari.

Menurut psikologi, kebiasaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rasa nyaman atau kepraktisan, tetapi juga dapat mencerminkan aspek tertentu dari kepribadian, pola pikir, serta cara seseorang menjalani kesehariannya. Pilihan berpakaian yang konsisten bahkan bisa menjadi gambaran dari karakter dan preferensi pribadi.

Mengutip geediting.com pada Senin (29/6), terdapat delapan ciri kepribadian yang kerap dimiliki oleh orang yang memiliki banyak pakaian, tetapi lebih sering mengenakan busana yang sama secara berulang menurut psikologi.

1. Keutamaan kenyamanan

Banyak orang memiliki lemari pakaian yang dipenuhi dengan berbagai jenis busana, mulai dari sepatu hak tinggi hingga gaun mewah, namun pada akhirnya mereka selalu kembali memilih pakaian yang nyaman seperti celana training dan kaus longgar.

Kenyamanan menjadi prioritas utama dibandingkan dengan tampilan yang modis atau trendy. Pakaian-pakaian favorit ini sudah terasa pas di badan dan memberikan rasa percaya diri bahwa mereka bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan.

Kebiasaan ini menunjukkan bahwa sebagian orang lebih menghargai aspek kenyamanan dalam berbusana dibanding mengikuti tren fashion terkini.

2. Nilai sentimental

Beberapa orang memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan pakaian tertentu karena momen spesial yang terjadi saat mengenakan busana tersebut. Seperti gaun yang dipakai saat wisuda, kemeja pemberian orang terkasih, atau pakaian yang dikenakan saat mendapat kabar baik, semuanya menyimpan kenangan tersendiri.