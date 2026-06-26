8 Hal yang Dilakukan Orang-Orang Paling Disukai dalam Percakapan Tanpa Terlihat Berusaha Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang langsung membuat suasana terasa nyaman? Mereka tidak selalu paling lucu, paling pintar, atau paling banyak bicara. Namun, orang-orang senang berbicara dengan mereka. Kehadiran mereka membuat percakapan mengalir alami dan meninggalkan kesan positif.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa orang yang paling disukai dalam percakapan biasanya bukan mereka yang berusaha keras untuk memikat orang lain. Sebaliknya, mereka memiliki kebiasaan sederhana yang membuat lawan bicara merasa dihargai, didengar, dan nyaman.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (23/6), terdapat delapan hal yang sering dilakukan orang-orang paling disukai dalam percakapan tanpa terlihat berusaha.

1. Mereka Membuat Orang Lain Merasa Didengar

Salah satu kebutuhan psikologis paling mendasar manusia adalah merasa didengar. Ketika seseorang benar-benar memperhatikan apa yang kita katakan, kita cenderung mengembangkan perasaan positif terhadapnya.

Orang yang disukai tidak selalu memberikan nasihat atau solusi. Mereka lebih sering memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Mereka tidak sibuk memikirkan apa yang akan mereka katakan berikutnya atau menunggu giliran untuk berbicara.

Mereka menunjukkan perhatian melalui kontak mata yang wajar, anggukan kecil, dan respons yang relevan terhadap pembicaraan.

Ketika seseorang merasa didengar, otaknya menafsirkan interaksi tersebut sebagai pengalaman yang aman dan menyenangkan. Akibatnya, hubungan sosial menjadi lebih kuat.

2. Mereka Lebih Banyak Bertanya Daripada Membicarakan Diri Sendiri

Banyak orang mengira bahwa cara agar menarik adalah dengan menceritakan pengalaman hebat atau pencapaian pribadi. Namun penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa orang cenderung menyukai lawan bicara yang menunjukkan ketertarikan kepada mereka.

Orang-orang yang paling disukai sering mengajukan pertanyaan yang tulus. Bukan pertanyaan seperti wawancara kerja, melainkan pertanyaan yang membantu mereka memahami orang lain lebih dalam.

Misalnya:

"Apa bagian paling menyenangkan dari pekerjaanmu?"

"Bagaimana kamu bisa tertarik dengan hal itu?"

"Apa yang membuatmu memilih jalan tersebut?"

Pertanyaan seperti ini membuat lawan bicara merasa penting dan dihargai.