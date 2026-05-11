7 Tanda Sederhana yang Membuat Seseorang Terlihat Sangat Menarik dan Banyak Disukai Orang Lain

JawaPos.com – Beberapa dari kita mungkin tidak sadar bahwa banyak orang merasa nyaman dan suka berinteraksi dengan kita.

Ini bisa jadi karena kita kurang percaya diri atau kurang memahami kelebihan dalam diri sendiri.

Padahal sebenarnya orang-orang di sekitar melihat kita dengan sangat nyaman atau bahkan menyukai kita.

Banyak orang memang tidak menyadari daya tarik mereka sendiri karena mereka terlalu fokus pada kekurangan kecil.

Daya tarik sejati seringkali bukan tentang standar kecantikan atau ketampanan, melainkan tentang energi dari kehadiran kita.

Dilansir dari Your Tango, ada tujuh tanda bahwa seseorang sebenarnya jauh lebih menarik daripada yang dibayangkan.

1. Orang Lain Sering Memandangi

Orang yang terlihat sangat menarik dan menawan seringkali menjadi pusat perhatian bahkan tanpa usaha apapun.

Entah ketika mereka sedang berjalan di tempat umum dan merasa ada orang yang menatap, lalu membuang muka saat mereka melihat balik.