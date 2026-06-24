10 Kebiasaan yang Selalu Dihindari Orang Pikiran Tajam demi Produktivitas dan Mental Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang dengan pikiran tajam bukan hanya dikenal karena produktivitas mereka, melainkan juga karena kemampuan mereka menghindari kebiasaan yang secara psikologi menguras kejernihan berpikir.

Pilihan untuk menjauh dari hal-hal tertentu secara konsisten adalah yang membedakan mereka dari kebanyakan orang yang tidak bisa menolak godaan yang sama.

Kebiasaan yang dihindari ini bukan soal kesempurnaan, melainkan tentang perlindungan aktif terhadap sumber daya mental yang menjadi fondasi dari setiap pencapaian mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (25/6), berikut sepuluh hal yang selalu dihindari oleh orang dengan pikiran tajam demi mempertahankan fokus, energi, dan produktivitas yang optimal dalam kehidupan sehari-hari.

1. Multitasking

Meskipun multitasking terlihat produktif dari luar, berpindah antara tugas bahkan hanya untuk sedetik terbukti menyabotase fokus dan efisiensi seseorang secara nyata.

Brown University Health memperingatkan bahwa multitasking juga merusak kemampuan kognitif yang justru menjadi fondasi dari gaya hidup produktif orang berpikiran tajam.

Mereka sangat berhati-hati tentang ke mana energi mereka dialokasikan, terutama seiring bertambahnya kesibukan dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks.

2. Gangguan digital