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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 26 Juni 2026 | 08.46 WIB

15 Kebiasaan Harian Orang Cerdas yang Mencerminkan Ciri Kepandaian Sejati Menurut Psikologi

Kebiasaan harian orang cerdas yang mencerminkan ciri kepandaian sejati menurut psikologi./Magnific/ wayhomestudio - Image

Kebiasaan harian orang cerdas yang mencerminkan ciri kepandaian sejati menurut psikologi./Magnific/ wayhomestudio

JawaPos.com – Psikologi orang brilian menunjukkan bahwa kebiasaan harian orang cerdas tidak selalu berkaitan dengan kepintaran akademis melainkan dengan sikap dan pola pikir orang pintar yang konsisten.

Ciri kecerdasan sejati justru sering tersembunyi di balik kesederhanaan, kerendahan hati, dan rasa ingin tahu yang tidak pernah pudar dalam diri seseorang.

Pola pikir orang pintar tercermin dari cara mereka memandang kegagalan, mengelola ego, dan terus mencari pengetahuan tanpa merasa puas dengan apa yang sudah diketahui.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (25/6), berikut 15 kebiasaan harian orang cerdas yang menjadi ciri kecerdasan sejati dan mencerminkan psikologi orang brilian dalam kehidupan sehari-hari mereka.

1. Tidak membicarakan kecerdasan mereka sendiri

Orang brilian tidak merasa perlu memvalidasi kepintaran mereka kepada orang lain karena harga diri mereka tumbuh dari dalam, bukan dari pengakuan eksternal.

Kebebasan dari kebutuhan validasi ini memberi mereka lebih banyak ruang untuk fokus mengembangkan pikiran dan terus belajar hal baru setiap hari.

2. Belajar paling baik melalui pengamatan dan imitasi

Orang cerdas dengan mudah menerima bahwa selalu ada orang lain yang lebih pintar, sehingga mereka belajar dengan mengamati dan mengambil pelajaran dari orang sekitar.

Cara belajar seperti ini membantu mereka mencapai hasil terbaik tanpa harus mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.

Editor: Hanny Suwindari
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