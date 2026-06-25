Jika Anda Telah Berhasil Melewati 10 Pengalaman Hidup Ini, Anda Lebih Tangguh daripada yang Disadari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

seseorang yang lebih tangguh daripada kebanyakan orang / foto: Magnific/blackbangan
JawaPos.com - Banyak orang menganggap ketangguhan mental hanya dimiliki oleh mereka yang terlihat kuat, percaya diri, atau mampu menghadapi tekanan tanpa menunjukkan emosi. Padahal, menurut psikologi, ketangguhan tidak selalu tampak dari luar. Sering kali, orang yang paling tangguh adalah mereka yang telah melalui berbagai pengalaman sulit, tetap bertahan, dan terus melangkah meskipun tidak pernah merasa dirinya luar biasa.
Ketangguhan bukan berarti tidak pernah jatuh. Ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit, beradaptasi, dan menemukan makna di tengah kesulitan.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (24/6), jika Anda pernah melewati beberapa pengalaman berikut, kemungkinan Anda jauh lebih kuat daripada yang selama ini Anda sadari.
1. Mengalami kegagalan besar tetapi tetap mencoba lagi
Kegagalan bisa menghancurkan kepercayaan diri. Kehilangan pekerjaan, bisnis yang bangkrut, tidak diterima di tempat yang diinginkan, atau impian yang runtuh sering kali membuat seseorang ingin menyerah.
Namun, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan untuk bangkit setelah kegagalan merupakan ciri utama resiliensi. Orang yang tangguh tidak selalu berhasil dalam setiap usaha, tetapi mereka tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan siapa diri mereka.
Jika Anda pernah jatuh dan masih memiliki keberanian untuk memulai lagi, itu adalah tanda kekuatan yang luar biasa.
2. Pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti
Kehilangan orang yang dicintai adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup. Tidak ada cara mudah untuk menghadapinya.
Meski rasa kehilangan mungkin tidak pernah benar-benar hilang, belajar menjalani kehidupan sambil membawa kenangan dan melanjutkan hari demi hari menunjukkan ketangguhan emosional yang mendalam.
Anda tidak harus "baik-baik saja" setiap saat untuk dianggap kuat. Bertahan di tengah duka saja sudah merupakan bentuk keberanian.
3. Melewati masa-masa ketika hidup terasa sangat tidak pasti
Mungkin Anda pernah mengalami masa ketika tidak tahu bagaimana membayar tagihan bulan depan, tidak tahu apakah pekerjaan akan bertahan, atau bingung mengenai masa depan.
Ketidakpastian sering kali memicu kecemasan dan rasa takut. Namun, jika Anda berhasil melewati masa itu, bahkan dengan banyak kekhawatiran, Anda telah membuktikan bahwa Anda mampu bertahan dalam situasi yang tidak nyaman.
Kemampuan menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu aspek penting dari ketahanan psikologis.
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