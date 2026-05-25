Berhasil Melewati 10 Pengalaman Hidup Ini? Anda Lebih Tangguh Daripada yang Disadari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua kekuatan terlihat jelas dari luar. Sebagian orang tampak tenang, biasa saja, bahkan sederhana dalam menjalani hidup. Namun di balik sikap itu, mereka mungkin telah melewati badai yang tidak pernah diketahui orang lain.

Psikologi modern menunjukkan bahwa ketangguhan mental bukan berarti tidak pernah terluka. Ketangguhan justru muncul ketika seseorang tetap mampu berjalan meski pernah hancur, kecewa, kehilangan, atau gagal berkali-kali.

Masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya sangat kuat.

Mereka mengira ketangguhan hanya dimiliki orang-orang sukses, pemimpin besar, atau mereka yang tampak percaya diri sepanjang waktu. Padahal, sering kali orang yang paling tangguh adalah mereka yang diam-diam bertahan saat hidup terasa paling berat.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), jika Anda pernah melewati pengalaman-pengalaman berikut ini dan tetap terus melangkah, kemungkinan besar Anda jauh lebih tangguh daripada yang Anda sadari.

1. Pernah gagal besar tetapi tetap mencoba lagi

Kegagalan bisa menghancurkan rasa percaya diri seseorang.

Apalagi jika kegagalan itu terjadi di bidang yang sangat penting: pekerjaan, bisnis, pendidikan, atau hubungan.

Banyak orang berhenti setelah sekali jatuh karena rasa malu dan takut dianggap tidak mampu. Namun orang yang tangguh memiliki kemampuan psikologis yang disebut resilience — kemampuan untuk bangkit setelah tekanan atau keterpurukan.