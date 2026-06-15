Telah Melakukan 9 Hal Ini? Kamu Lebih Tangguh daripada Kebanyakan Orang Seusiamu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang, ketangguhan mental menjadi salah satu kualitas yang paling berharga.

Banyak orang mengira ketangguhan hanya dimiliki oleh mereka yang berhasil meraih jabatan tinggi, memiliki kekayaan melimpah, atau mampu menghadapi masalah besar tanpa terlihat emosional.

Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa ketangguhan sejati sering kali terlihat dari kebiasaan dan keputusan sederhana yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Menjadi tangguh bukan berarti tidak pernah merasa sedih, takut, atau kecewa. Sebaliknya, ketangguhan adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun mengalami kesulitan, belajar dari kegagalan, dan bangkit ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), jika kamu pernah atau sedang melakukan sembilan hal berikut ini, ada kemungkinan kamu lebih tangguh daripada kebanyakan orang seusiamu.

1. Kamu Tetap Melangkah Meski Tidak Merasa Siap

Banyak orang menunggu sampai mereka merasa percaya diri sebelum mengambil langkah besar. Mereka ingin semuanya sempurna terlebih dahulu sebelum memulai.

Namun kenyataannya, rasa siap sering kali datang setelah kita mulai bertindak, bukan sebelumnya.

Secara psikologis, kemampuan untuk bergerak maju di tengah ketidakpastian menunjukkan tingkat keberanian dan toleransi terhadap risiko yang tinggi. Orang yang tangguh memahami bahwa ketakutan adalah bagian alami dari proses pertumbuhan.