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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 04.46 WIB

10 Tanda Seseorang Benar-Benar Pintar Meskipun Mereka Tidak Menyadarinya Menurut Psikologi

seseorang yang benar-benar pintar / foto: Magnific/Wavebreak Media - Image

seseorang yang benar-benar pintar / foto: Magnific/Wavebreak Media

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kecerdasan selalu identik dengan nilai akademik tinggi, kemampuan berbicara yang mengesankan, atau gelar yang panjang. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kecerdasan jauh lebih kompleks dari sekadar angka IQ atau prestasi di atas kertas.

Menariknya, orang yang benar-benar cerdas justru sering kali tidak menyadari seberapa besar kemampuan yang mereka miliki. Mereka cenderung rendah hati, tidak merasa paling tahu, dan bahkan kadang meremehkan kapasitas diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (23/6), terdapat 10 tanda seseorang sebenarnya sangat pintar meskipun mereka mungkin tidak menyadarinya, berdasarkan berbagai temuan dalam psikologi.

1. Mereka Menyadari Bahwa Masih Banyak Hal yang Tidak Mereka Ketahui

Orang yang cerdas tidak merasa dirinya mengetahui segalanya. Sebaliknya, mereka sadar bahwa dunia begitu luas dan selalu ada hal baru untuk dipelajari.

Fenomena ini berkaitan dengan efek Dunning-Kruger, yaitu kecenderungan orang yang kurang kompeten untuk melebih-lebihkan kemampuannya, sementara orang yang lebih kompeten justru lebih menyadari keterbatasannya.

Jika Anda sering berpikir, "Saya masih harus banyak belajar," itu justru bisa menjadi tanda kecerdasan.

2. Mereka Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Kecerdasan sering kali ditandai oleh rasa penasaran yang besar. Mereka senang bertanya, mencari tahu, dan mengeksplorasi berbagai topik.

Bukan hanya hal-hal besar, orang yang cerdas juga tertarik memahami mengapa sesuatu terjadi, bagaimana sistem bekerja, atau mengapa manusia berperilaku dengan cara tertentu.

Rasa ingin tahu inilah yang membuat mereka terus berkembang sepanjang hidup.

3. Mereka Mampu Mendengarkan dengan Baik

Banyak orang mengira orang pintar selalu mendominasi pembicaraan. Faktanya, individu yang cerdas justru lebih sering mendengarkan.

Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki perspektif yang dapat dipelajari. Karena itu, mereka tidak terburu-buru memotong pembicaraan atau merasa harus selalu menjadi pusat perhatian.

Kemampuan mendengarkan menunjukkan adanya kecerdasan emosional dan keterbukaan terhadap informasi baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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