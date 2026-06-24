Menurut Psikokogi, Selalu Mengucapkan 'Terima Kasih' Berkali-kali Biasanya Memiliki 5 Sifat Positif

seseorang yang selalu mengucapkan terima kasih berkali-kali. (Freepik/thanyakij-12)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui orang yang ringan lidah mengucapkan “terima kasih”.
Bahkan, ada sebagian orang yang tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali mengulangnya.
Mulai dari hal kecil seperti dibukakan pintu, dipinjami pulpen, hingga bantuan besar yang sangat berarti, ucapan “terima kasih” selalu meluncur dari bibir mereka.
Kebiasaan sederhana ini ternyata menyimpan makna yang dalam.
Dalam kacamata psikologi, seseorang yang sering berterima kasih tidak hanya sekadar sopan, tetapi juga menunjukkan kepribadian dan kualitas diri yang positif.
Dilansir dari Geediting, terdapat lima sifat yang biasanya dimiliki oleh mereka yang gemar mengucapkan “terima kasih”.
1. Rasa Syukur yang Tinggi
Ucapan “terima kasih” adalah ekspresi nyata dari rasa syukur.
Menurut penelitian dalam psikologi positif, individu yang mampu bersyukur cenderung lebih bahagia dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah.
Orang yang sering berterima kasih mampu melihat sisi baik dari setiap peristiwa, sekecil apa pun itu.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia