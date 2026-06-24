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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 03.27 WIB

Menurut Psikokogi, Selalu Mengucapkan 'Terima Kasih' Berkali-kali Biasanya Memiliki 5 Sifat Positif

seseorang yang selalu mengucapkan terima kasih berkali-kali. (Freepik/thanyakij-12) - Image

seseorang yang selalu mengucapkan terima kasih berkali-kali. (Freepik/thanyakij-12)

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui orang yang ringan lidah mengucapkan “terima kasih”. 

Bahkan, ada sebagian orang yang tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali mengulangnya. 

Mulai dari hal kecil seperti dibukakan pintu, dipinjami pulpen, hingga bantuan besar yang sangat berarti, ucapan “terima kasih” selalu meluncur dari bibir mereka.

Kebiasaan sederhana ini ternyata menyimpan makna yang dalam. 

Dalam kacamata psikologi, seseorang yang sering berterima kasih tidak hanya sekadar sopan, tetapi juga menunjukkan kepribadian dan kualitas diri yang positif. 

Dilansir dari Geediting, terdapat lima sifat yang biasanya dimiliki oleh mereka yang gemar mengucapkan “terima kasih”.

1. Rasa Syukur yang Tinggi

Ucapan “terima kasih” adalah ekspresi nyata dari rasa syukur. 

Menurut penelitian dalam psikologi positif, individu yang mampu bersyukur cenderung lebih bahagia dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. 

Orang yang sering berterima kasih mampu melihat sisi baik dari setiap peristiwa, sekecil apa pun itu. 

Editor: Hanny Suwindari
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