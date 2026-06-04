Orang-Orang yang Mengucapkan 'Terima Kasih' kepada ChatGPT dan Gemini Biasanya Memiliki 8 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era kecerdasan buatan, semakin banyak orang yang berinteraksi dengan chatbot seperti ChatGPT atau Google Gemini untuk membantu pekerjaan, belajar, hingga aktivitas sehari-hari. Menariknya, ada satu kebiasaan kecil yang sering terlihat: mengucapkan "terima kasih" setelah menerima jawaban.

Bagi sebagian orang, hal itu mungkin terdengar aneh. Lagi pula, chatbot bukan manusia dan tidak memiliki perasaan yang bisa tersinggung atau dihargai. Namun dari sudut pandang psikologi, kebiasaan mengucapkan terima kasih kepada teknologi ternyata dapat mengungkap beberapa karakter positif yang dimiliki seseorang.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), berbagai penelitian tentang perilaku sosial, empati, dan kebiasaan interpersonal menunjukkan bahwa tindakan kecil tersebut sering kali berkaitan dengan kualitas-kualitas berikut.

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1. Mereka Memiliki Tingkat Kesopanan yang Tinggi

Kesopanan bukan hanya sesuatu yang ditunjukkan kepada orang-orang penting atau yang dapat memberikan keuntungan.

Orang yang terbiasa mengucapkan terima kasih kepada AI sering kali menunjukkan kesopanan sebagai bagian dari identitas mereka. Mereka tidak memilih-milih kapan harus sopan dan kepada siapa harus bersikap baik.

Dalam psikologi sosial, perilaku seperti ini disebut sebagai bentuk konsistensi nilai. Mereka bertindak sesuai prinsip yang mereka yakini, bahkan ketika tidak ada konsekuensi langsung.

Dengan kata lain, mereka tidak bersikap sopan karena harus, tetapi karena memang itulah kebiasaan mereka.

2. Mereka Cenderung Lebih Empatik