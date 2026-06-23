6 Keuntungan Menerapkan Gaya Hidup Minimalis yang Jarang Anda Sadari, Kunci Hidup Lebih Tenang dan Terarah

JawaPos.com - Minimalisme ialah filosofi gaya hidup yang menyederhanakan dan menghilangkan hal-hal yang berlebihan.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (23/6), sementara itu, gaya hidup minimalis berarti memprioritaskan hal-hal yang paling penting dan melepaskan sisanya.



Ini membawa keuntungan dalam hidup, hidup jadi lebih tenang dan terarah.



Lebih lanjut, berikut ini enam keuntungan yang jarang Anda sadari jika menerapkan gaya hidup minimalis.



1. Beban Berkurang



Saat Sebagian besar orang menghabiskan waktu dengan mengerjakan tugas-tugas yang tidak disukainya akibat terlalu sering mengatakan 'Ya' atau 'Tentu' pada banyak hal hingga membuat mereka terbebani.



Namun, Anda yang menerapkan gaya hidup minimalis hanya fokus pada satu tugas.



Anda melakukan satu hal dalam satu waktu tanpa gangguan sama sekali dan memberikan perhatian penuh Anda.



Anda tahu kalau saat ini multitasking sudah dianggap ketinggalan zaman.



2. Lebih Banyak Ruang



Merujuk pada kebiasaan berpakaian. Banyak orang yang membeli lebih banyak pakaian walau tidak digunakan semuanya sekaligus.



Tentu ini cukup memakan ruang, kapasitas mental, dan waktu untuk memutuskan apa yang akan dikenakan.



Anda yang menerapkan gaya hidup minimalis tidak seperti itu.



Anda terhindar dari pembelian impulsif yang membuat Anda lebih hemat.



Anda pun terhindar dari kelelahan pengambilan keputusan saat berpakaian.



3. Lebih Banyak Energi



Sebagai contoh, saat banyak orang bingung terhadap menu makanan dan camilan yang beragam serta berwarna-warni setiap hari, Anda yang minimalis sadar bahwa makan tidak perlu berlebihan.



Cukup makan makanan sehat dan tidak olahan setiap hari.



Inilah cara Anda menghemat energi.



4. Lebih Banyak Pengalaman di Dunia Nyata



Ketika sebagian besar orang kini banyak menghabiskan waktu di depan layar, Anda yang penganut minimalis justru melawan tren tersebut.



Penelitian menyebutkan bahwa stimulasi layar merusak sensor dopamin yang membuat seseorang lebih sulit termotivasi.



Anda menyadari itu sehingga secara bertahap mengganti waktu di depan layar dengan aktivitas dunia nyata, seperti berkreasi, berbicara dengan seseorang, atau membaca buku.



Kegiatan seperti itu akan membantu Anda kembali ke tingkat motivasi alami Anda.



5. Bisa Bepergian Kapan Saja



Bagi kebanyakan orang mustahil untuk bepergian dengan tiba-tiba dan mempersiapkan barang yang dibawa dalam waktu singkat.



Namun, berbeda dengan orang minimalis. Mereka memiliki fleksibilitas untuk bergerak dengan cepat dan bepergian kemana saja kapan saja.



Ini menjadi keuntungan yang luar biasa di tengah kehidupan dunia yang kacau.



Disaat orang lain sedang berpikir keras tentang barang-barang apa yang perlu dibawa, penganut minimalis sudah pergi meninggalkan tempat tinggalnya.



6. Lebih Menghargai Apa yang Sudah Dimiliki



Tidak dipungkiri kalau kehidupan terus menerus menawarkan hal-hal baru kepada Anda, baik itu benda, seseorang, atau pengalaman.



Mungkin terdengar bagus. Tapi, ketika Anda hidup dengan penuh kesadaran, Anda akan menyadari bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mengurangi komitmen.