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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 9 Juni 2026 | 18.03 WIB

10 Kebiasaan Gaya Hidup ala Orang Asia Tenggara yang Bikin Awet Muda dan Mendukung Kesehatan

Kebiasaan gaya hidup ala orang asia tenggara yang bikin awet muda dan mendukung kesehatan / foto : Magnific/ pressfoto - Image

Kebiasaan gaya hidup ala orang asia tenggara yang bikin awet muda dan mendukung kesehatan / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Gaya hidup ala orang Asia Tenggara menyimpan kearifan lokal yang secara ilmiah terbukti mendukung kesehatan dan membantu seseorang terlihat serta merasa awet muda.

Dari cara makan hingga cara beristirahat, kebiasaan sederhana sehari-hari di kawasan ini ternyata menjadi kunci panjang umur yang sering diabaikan oleh dunia modern.

Penelitian menunjukkan bahwa ritual-ritual kecil yang sudah lama dipraktikkan masyarakat Asia Tenggara memiliki manfaat nyata bagi kesehatan fisik dan mental jangka panjang.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (9/6), berikut sepuluh kebiasaan dari kawasan Asia Tenggara yang bisa kamu terapkan untuk memperlambat penuaan dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

1. Makan hanya sampai 80 persen kenyang

Konsep makan hingga delapan puluh persen kenyang, yang dikenal dalam budaya Jepang sebagai hara-hachi-bu, juga dipraktikkan secara alami di berbagai penjuru Asia Tenggara.

Makan dengan porsi moderat, tanpa tergesa-gesa, dan dalam suasana sosial yang hangat terbukti membantu tubuh mengatur asupan kalori secara lebih efektif.

Sebelum mengambil suap terakhir, ada baiknya bertanya pada diri sendiri apakah kamu benar-benar lapar atau hanya mencari kenyamanan dari makanan tersebut.

2. Berkeringat setiap hari meskipun tanpa olahraga berat

Iklim tropis Asia Tenggara secara alami mendorong tubuh untuk aktif bergerak dan berkeringat sebagai bagian dari rutinitas harian yang tidak terencana.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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