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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 22 Juni 2026 | 15.54 WIB

11 Pengalaman Masa Kecil yang Membentuk Perfeksionisme dan Stres Saat Dewasa Menurut Psikologi

Pengalaman masa kecil yang bentuk perfeksionisme dan stres saat dewasa menurut psikologi./Magnific/ wayhomestudio - Image

Pengalaman masa kecil yang bentuk perfeksionisme dan stres saat dewasa menurut psikologi./Magnific/ wayhomestudio

JawaPos.com – Psikologi trauma masa kecil mengungkap bahwa pengalaman masa kecil yang menyakitkan secara langsung membentuk perfeksionisme dewasa dan pola stres kronis yang sulit dihilangkan.

Banyak orang dewasa yang hidup dalam tekanan tinggi tidak menyadari bahwa akar perfeksionisme dewasa mereka berasal dari luka psikologi trauma masa kecil yang belum sembuh.

Pengalaman masa kecil yang penuh tuntutan tidak realistis atau kurangnya dukungan emosional meninggalkan jejak stres kronis yang terbawa hingga kehidupan dewasa seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (22/6), berikut sebelas pengalaman masa kecil yang secara psikologi trauma masa kecil membentuk perfeksionisme dewasa dan stres kronis yang menguras kehidupan orang dewasa setiap harinya.

1. Tidak pernah merasa cukup baik di mata orang tua

Anak-anak yang selalu dikritik meski sudah berusaha keras tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri mereka hanya ditentukan oleh hasil dan produktivitas semata.

Sebagai orang dewasa, mereka menghindari merayakan pencapaian sendiri dan hanya merasakan kelegaan sementara ketika berhasil menyelesaikan sesuatu, bukan kebanggaan yang tulus.

2. Mengalami pengabaian emosional di masa kecil

Pengabaian di masa kecil mendorong seseorang tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat mandiri secara berlebihan dan menolak meminta bantuan meski sangat membutuhkan.

Kondisi ini membuat mereka menanggung tekanan yang jauh terlalu besar sendirian karena keyakinan mereka tentang dunia dan orang lain telah terdistorsi sejak dini.

Editor: Hanny Suwindari
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