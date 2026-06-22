11 Pengalaman Masa Kecil yang Membentuk Perfeksionisme dan Stres Saat Dewasa Menurut Psikologi

Pengalaman masa kecil yang bentuk perfeksionisme dan stres saat dewasa menurut psikologi./Magnific/ wayhomestudio
JawaPos.com – Psikologi trauma masa kecil mengungkap bahwa pengalaman masa kecil yang menyakitkan secara langsung membentuk perfeksionisme dewasa dan pola stres kronis yang sulit dihilangkan.
Banyak orang dewasa yang hidup dalam tekanan tinggi tidak menyadari bahwa akar perfeksionisme dewasa mereka berasal dari luka psikologi trauma masa kecil yang belum sembuh.
Pengalaman masa kecil yang penuh tuntutan tidak realistis atau kurangnya dukungan emosional meninggalkan jejak stres kronis yang terbawa hingga kehidupan dewasa seseorang.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (22/6), berikut sebelas pengalaman masa kecil yang secara psikologi trauma masa kecil membentuk perfeksionisme dewasa dan stres kronis yang menguras kehidupan orang dewasa setiap harinya.
Baca Juga:Mun Ka Young, Choi Woo Sik, dan Heo Nam Jun Dipastikan Bintangi Drama Baru The Little Mermaid
1. Tidak pernah merasa cukup baik di mata orang tua
Anak-anak yang selalu dikritik meski sudah berusaha keras tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri mereka hanya ditentukan oleh hasil dan produktivitas semata.
Sebagai orang dewasa, mereka menghindari merayakan pencapaian sendiri dan hanya merasakan kelegaan sementara ketika berhasil menyelesaikan sesuatu, bukan kebanggaan yang tulus.
2. Mengalami pengabaian emosional di masa kecil
Pengabaian di masa kecil mendorong seseorang tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat mandiri secara berlebihan dan menolak meminta bantuan meski sangat membutuhkan.
Kondisi ini membuat mereka menanggung tekanan yang jauh terlalu besar sendirian karena keyakinan mereka tentang dunia dan orang lain telah terdistorsi sejak dini.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana