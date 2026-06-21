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Irfan Ferdiansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 06.38 WIB

Seni Menjadi Misterius: 10 Perilaku yang Membuat Orang Selalu Penasaran tentang Anda Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang selalu membuat orang lain penasaran (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang selalu membuat orang lain penasaran (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Di tengah budaya yang mendorong orang untuk membagikan segala hal secara terbuka, ada sesuatu yang menarik dari sosok yang tidak mudah ditebak. Orang-orang yang terkesan misterius sering kali bukan mereka yang sengaja menyembunyikan diri atau bersikap dingin, melainkan mereka yang memahami kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan bagaimana menjaga sebagian ruang pribadinya tetap utuh.

Psikologi menunjukkan bahwa rasa penasaran manusia muncul ketika ada "celah informasi", dimana kita secara alami terdorong untuk mengetahui sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami. Karena itulah, beberapa perilaku tertentu dapat membuat seseorang tampak lebih menarik dan meninggalkan kesan mendalam.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat 10 perilaku yang membuat orang selalu penasaran tentang Anda menurut psikologi.

1. Tidak Menceritakan Segala Sesuatu tentang Diri Anda

Tidak semua pengalaman, pencapaian, atau masalah pribadi harus dibagikan kepada semua orang. Orang yang misterius biasanya memilih informasi yang ingin mereka bagikan dan tidak merasa perlu menjelaskan setiap detail kehidupannya.

Ketika Anda tidak membuka seluruh "buku kehidupan" sekaligus, orang lain cenderung ingin mengenal Anda lebih jauh. Mereka merasa ada banyak lapisan dalam diri Anda yang belum mereka ketahui.

Menjaga privasi bukan berarti tertutup, melainkan memiliki batas yang sehat.

2. Menjadi Pendengar yang Baik

Ironisnya, orang yang paling menarik sering kali bukan yang paling banyak berbicara.

Ketika Anda lebih banyak mendengarkan daripada mendominasi percakapan, perhatian orang lain akan tertuju pada Anda. Mereka merasa dihargai, tetapi pada saat yang sama menyadari bahwa mereka masih belum tahu banyak tentang diri Anda.

Editor: Candra Mega Sari
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