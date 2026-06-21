Menurut Psikologi, Orang yang Tidur dengan Pintu Tertutup Seringkali Memiliki 8 Ciri Tersembunyi Ini

JawaPos.com - Kebiasaan tidur merupakan salah satu rutinitas yang tampak sederhana, tetapi ternyata dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Salah satu kebiasaan yang cukup umum adalah tidur dengan pintu kamar tertutup. Bagi sebagian orang, hal ini dilakukan tanpa banyak pertimbangan, sementara bagi yang lain, menutup pintu kamar merupakan bagian penting dari kenyamanan dan rasa aman.

Dalam psikologi, tidak ada aturan mutlak yang menyatakan bahwa seseorang dengan kebiasaan tertentu pasti memiliki karakter tertentu. Namun, sejumlah penelitian dan pengamatan terhadap perilaku manusia menunjukkan bahwa orang yang lebih suka tidur dengan pintu tertutup sering kali memiliki beberapa kecenderungan psikologis yang menarik.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat delapan ciri tersembunyi yang kerap ditemukan pada mereka yang terbiasa tidur dengan pintu tertutup.

1. Menghargai Privasi dengan Tinggi

Salah satu karakter paling umum dari orang yang tidur dengan pintu tertutup adalah kebutuhan akan privasi. Mereka cenderung merasa lebih nyaman ketika memiliki ruang pribadi yang jelas dan tidak mudah terganggu oleh lingkungan sekitar.

Bukan berarti mereka antisosial, melainkan mereka menghargai batas-batas pribadi dan membutuhkan waktu untuk diri sendiri agar dapat merasa tenang dan seimbang.

2. Memiliki Kebutuhan Akan Rasa Aman

Menurut psikologi, rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Menutup pintu kamar dapat memberikan sensasi perlindungan yang membuat seseorang lebih rileks saat beristirahat.

Secara bawah sadar, batas fisik berupa pintu yang tertutup membantu menciptakan perasaan bahwa lingkungan tidur lebih terkendali dan terlindungi dari gangguan luar.