Anda Tahu Anda Memiliki Jiwa yang Tua ketika 7 Hal Modern Ini Membuat Anda Bingung Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup (Magnific/Lookstudio)
JawaPos.com - Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, tidak semua orang merasa nyaman mengikuti setiap tren dan perubahan. Ada orang-orang yang secara alami lebih menghargai kesederhanaan, percakapan yang mendalam, dan cara hidup yang lebih tenang. Mereka sering disebut memiliki old soul atau jiwa yang tua.
Memiliki jiwa yang tua bukan berarti ketinggalan zaman atau tidak mampu beradaptasi. Dalam psikologi, orang dengan kecenderungan ini biasanya memiliki tingkat refleksi diri yang tinggi, lebih menghargai makna dibanding popularitas, serta lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas dalam hubungan maupun pengalaman hidup.
Menariknya, ada beberapa aspek kehidupan modern yang sering kali membuat mereka merasa bingung atau bahkan tidak tertarik.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), jika Anda sering mengalami hal-hal berikut, mungkin Anda memang memiliki jiwa yang lebih tua daripada usia Anda.
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1. Budaya Media Sosial yang Serba Cepat Terasa Melelahkan
Dunia saat ini dipenuhi dengan video berdurasi beberapa detik, tren yang berganti setiap minggu, dan kebutuhan untuk selalu tampil aktif secara daring. Namun, orang dengan jiwa yang tua sering kali merasa kesulitan memahami mengapa segala sesuatu harus berjalan begitu cepat.
Menurut psikologi, mereka cenderung memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kedalaman dan makna. Mereka lebih menikmati percakapan panjang dibanding sekadar menggulir layar tanpa henti.
Alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam mengikuti tren terbaru, mereka lebih memilih membaca buku, menikmati secangkir kopi, atau berbicara secara langsung dengan orang-orang yang mereka sayangi.
2. Konsep "Selalu Online" Terasa Aneh
Bagi sebagian orang, tidak membalas pesan selama beberapa jam dianggap tidak sopan. Namun bagi mereka yang memiliki jiwa tua, kebutuhan untuk selalu tersedia sepanjang waktu terasa membingungkan.
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