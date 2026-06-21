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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 21 Juni 2026 | 20.52 WIB

Menurut Psikologi, Orang dengan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Sering Kesulitan dengan 7 Interaksi Sosial 'Normal'

seseorang yang kesulitan dalam interaksi sosial./Freepik/EyeEm - Image

seseorang yang kesulitan dalam interaksi sosial./Freepik/EyeEm

JawaPos.com - Di mata banyak orang, kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah anugerah. Mereka yang mampu menganalisis secara mendalam, melihat pola tersembunyi, dan memproses informasi kompleks sering dianggap unggul secara intelektual.

Namun psikologi menunjukkan sisi lain yang jarang dibicarakan: kecerdasan kognitif yang tinggi tidak selalu sejalan dengan keluwesan sosial.

Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang dengan pola pikir kompleks justru kerap merasa “tidak pas” saat menghadapi interaksi sosial yang bagi orang lain terasa biasa saja. Bukan karena mereka sombong, antisosial, atau tidak peduli—melainkan karena cara otak mereka bekerja berbeda. 

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh interaksi sosial “normal” yang sering terasa melelahkan, membingungkan, atau bahkan mengganggu bagi mereka yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi.

1. Obrolan Basa-Basi yang Panjang dan Dangkal

Bagi banyak orang, basa-basi adalah pelumas sosial. Menanyakan cuaca, membicarakan hal remeh, atau mengulang topik yang sama dianggap wajar dan sopan. Namun bagi pemikir tingkat tinggi, percakapan semacam ini sering terasa kosong.

Secara psikologis, otak mereka terbiasa mencari makna, kedalaman, dan keterkaitan. Ketika percakapan tidak menuju ke mana-mana, muncul rasa tidak sabar atau kelelahan mental. Mereka bukan tidak ramah—mereka hanya kesulitan menemukan stimulasi intelektual dari interaksi tersebut.

2. Norma Sosial yang Tidak Tertulis

“Harusnya kamu tahu sendiri.” Kalimat ini sering menjadi sumber frustrasi. Banyak aturan sosial tidak pernah diucapkan secara eksplisit, tetapi diharapkan untuk dipahami bersama.

Pemikir tingkat tinggi cenderung logis dan eksplisit. Mereka merasa lebih nyaman dengan aturan yang jelas daripada asumsi samar. Akibatnya, mereka bisa dianggap “kurang peka” padahal sebenarnya mereka hanya tidak ingin menebak-nebak makna tersembunyi yang tidak pernah disepakati.

Editor: Hanny Suwindari
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