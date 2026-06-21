Menurut Psikologi, Orang dengan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Sering Kesulitan dengan 7 Interaksi Sosial 'Normal'

seseorang yang kesulitan dalam interaksi sosial./Freepik/EyeEm
JawaPos.com - Di mata banyak orang, kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah anugerah. Mereka yang mampu menganalisis secara mendalam, melihat pola tersembunyi, dan memproses informasi kompleks sering dianggap unggul secara intelektual.
Namun psikologi menunjukkan sisi lain yang jarang dibicarakan: kecerdasan kognitif yang tinggi tidak selalu sejalan dengan keluwesan sosial.
Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang dengan pola pikir kompleks justru kerap merasa “tidak pas” saat menghadapi interaksi sosial yang bagi orang lain terasa biasa saja. Bukan karena mereka sombong, antisosial, atau tidak peduli—melainkan karena cara otak mereka bekerja berbeda.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh interaksi sosial “normal” yang sering terasa melelahkan, membingungkan, atau bahkan mengganggu bagi mereka yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi.
1. Obrolan Basa-Basi yang Panjang dan Dangkal
Bagi banyak orang, basa-basi adalah pelumas sosial. Menanyakan cuaca, membicarakan hal remeh, atau mengulang topik yang sama dianggap wajar dan sopan. Namun bagi pemikir tingkat tinggi, percakapan semacam ini sering terasa kosong.
Secara psikologis, otak mereka terbiasa mencari makna, kedalaman, dan keterkaitan. Ketika percakapan tidak menuju ke mana-mana, muncul rasa tidak sabar atau kelelahan mental. Mereka bukan tidak ramah—mereka hanya kesulitan menemukan stimulasi intelektual dari interaksi tersebut.
2. Norma Sosial yang Tidak Tertulis
“Harusnya kamu tahu sendiri.” Kalimat ini sering menjadi sumber frustrasi. Banyak aturan sosial tidak pernah diucapkan secara eksplisit, tetapi diharapkan untuk dipahami bersama.
Pemikir tingkat tinggi cenderung logis dan eksplisit. Mereka merasa lebih nyaman dengan aturan yang jelas daripada asumsi samar. Akibatnya, mereka bisa dianggap “kurang peka” padahal sebenarnya mereka hanya tidak ingin menebak-nebak makna tersembunyi yang tidak pernah disepakati.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa