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Lania Monica
Jumat, 7 Agustus 2026 | 11.30 WIB

Tes Psikologi Ilusi Optik: Ungkap Apakah Kamu Orang yang Lebih Bebas Atau Suka Berpikir?

Ilustrasi tes kepribadian ilusi optik (msn) - Image

Ilustrasi tes kepribadian ilusi optik (msn)

JawaPos.com - Tes psikologi berbasis ilusi optik semakin populer di internet karena mampu membuka wawasan tentang kepribadian yang tersembunyi.

Dengan hanya melihat gambar ilusi optik, seseorang bisa mengetahui bagaimana cara pikir bawah sadar mereka bekerja dalam menafsirkan dunia di sekitar.

Setiap orang akan menangkap elemen berbeda lebih dulu, dan hal inilah yang konon dapat menunjukkan apakah seseorang lebih cenderung bebas atau justru mendalam dalam memikirkan segala sesuatu.

Tes ini cukup sederhana namun menghibur, cocok untuk dilakukan bersama teman atau keluarga.

Selain mengungkap sifat pribadi, tes psikologi dengan gambar ilusi optik juga sering dibagikan ulang di media sosial karena hasilnya seru untuk dibandingkan satu sama lain.

Melalui tes ini, orang bisa sedikit lebih mengenal diri sendiri, terutama cara mengambil keputusan dan menghadapi tantangan hidup.

Dilansir dari laman MSN, berikut adalah arti pilihan pada tes psikologi ilusi optik ini:

1. Jika Kamu Pertama Kali Melihat Sosok Wanita Tua

Kalau yang pertama kamu lihat adalah wajah seorang wanita tua, ini berarti kamu adalah tipe orang yang bijaksana, suka berpikir mendalam, dan selalu mempertimbangkan setiap langkah dengan matang.

Kamu tidak suka tergesa-gesa apalagi mengambil keputusan tanpa analisa. Sifat inilah yang sering membuatmu terhindar dari keputusan yang berisiko.

Dalam jangka panjang, kamu dikenal sebagai sosok yang sabar dan jarang membuat keputusan gegabah.

Editor: Hanny Suwindari
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