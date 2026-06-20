Menurut Psikologi, Orang yang Sering Diperintah oleh Banyak Orang Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya

seseorang yang sering diperintah banyak orang./Freepik/DC Studio
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang yang tampaknya selalu “kebagian tugas.” Diminta tolong terus-menerus, disuruh ini-itu, bahkan kadang diperintah tanpa diminta pendapatnya.
Menariknya, banyak dari mereka bukan karena lemah secara kemampuan, melainkan karena pola perilaku tertentu yang secara tidak sadar mereka tampilkan.
Psikologi sosial menjelaskan bahwa cara seseorang bersikap, berbicara, dan merespons lingkungan sangat memengaruhi bagaimana orang lain memperlakukannya.
Orang yang sering diperintah bukan selalu korban keadaan, tetapi sering kali tanpa sadar mengirim sinyal bahwa mereka “siap disuruh.”
Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan perilaku yang menurut psikologi kerap muncul pada orang yang sering diperintah oleh semua orang, tanpa mereka sadari.
1. Sulit Mengatakan “Tidak” Meski Hatinya Menolak
Salah satu ciri paling kuat adalah ketidakmampuan menolak permintaan. Mereka merasa bersalah jika berkata “tidak,” takut dianggap egois, tidak enakan, atau khawatir mengecewakan orang lain.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan people-pleasing behavior, yaitu dorongan berlebihan untuk menyenangkan orang lain demi diterima. Sayangnya, semakin sering seseorang mengorbankan diri, semakin orang lain terbiasa memerintahnya.
2. Terlalu Cepat Mengiyakan Tanpa Mempertimbangkan Diri Sendiri
Orang yang sering diperintah biasanya langsung menjawab “iya” bahkan sebelum memahami konsekuensinya. Mereka jarang bertanya, “Apakah aku sanggup?” atau “Apakah ini tugasku?”
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