Menurut Psikologi, 6 Perilaku Ini Membantu Mengubah Hambatan Hidup Menjadi Peluang

seseorang yang dikelilingi hambatan. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang pasti pernah berada di titik ketika hidup terasa begitu berat. Masalah datang silih berganti, rencana tidak berjalan sesuai harapan, pekerjaan terasa melelahkan, hubungan menjadi rumit, bahkan hal-hal kecil pun terasa seperti beban besar. Pada saat seperti itu, kita sering berpikir bahwa hidup sedang tidak berpihak kepada kita.



Padahal, menurut psikologi, hambatan bukanlah sesuatu yang selalu harus dihindari. Justru, cara seseorang memandang dan merespons hambatan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kebahagiaan, kesehatan mental, dan kesuksesan dibandingkan hambatan itu sendiri.



Psikolog Carol Dweck melalui konsep growth mindset menjelaskan bahwa individu yang percaya kemampuan dapat berkembang melalui usaha cenderung melihat kesulitan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai tanda kegagalan. Sementara itu, penelitian dalam psikologi positif juga menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu bangkit dari tekanan memiliki pola pikir dan kebiasaan tertentu yang membuat mereka lebih tangguh menghadapi kehidupan.



Lalu, apa saja perilaku yang bisa membantu mengubah hambatan menjadi peluang?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (5/8), terdapat enam kebiasaan yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi.



1. Ubah Cara Pandang terhadap Masalah (Cognitive Reframing)



Hambatan sering kali terasa lebih besar karena cara kita menafsirkannya. Dalam psikologi, terdapat teknik yang disebut cognitive reframing, yaitu mengubah sudut pandang terhadap suatu peristiwa agar tidak langsung dianggap sebagai ancaman.



Misalnya, ketika gagal mendapatkan pekerjaan impian, seseorang bisa menganggap dirinya tidak cukup baik. Namun dengan reframing, kegagalan tersebut dapat dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperluas jaringan, atau menemukan pekerjaan yang ternyata lebih sesuai.



Mengubah perspektif bukan berarti menyangkal kenyataan. Sebaliknya, kita belajar melihat bahwa setiap situasi memiliki lebih dari satu makna. Dengan cara ini, emosi negatif menjadi lebih mudah dikelola sehingga kita dapat berpikir lebih jernih dalam mengambil keputusan.



2. Fokus pada Hal yang Bisa Dikendalikan



Banyak orang menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali mereka, seperti pendapat orang lain, kondisi ekonomi, atau masa lalu yang tidak bisa diubah.



Psikologi menunjukkan bahwa individu yang berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan rasa percaya diri yang lebih tinggi.



Daripada terus mengkhawatirkan hasil akhir, arahkan perhatian pada tindakan yang bisa dilakukan hari ini. Misalnya:



memperbaiki keterampilan,

menyusun rencana yang lebih matang,

menjaga kesehatan,

atau membangun kebiasaan positif.



Ketika fokus berpindah dari kekhawatiran menuju tindakan, hambatan perlahan berubah menjadi proses pembelajaran.



3. Jadikan Kegagalan sebagai Sumber Informasi



Banyak orang menganggap kegagalan sebagai akhir dari perjalanan. Padahal dalam psikologi pembelajaran, kegagalan justru merupakan sumber umpan balik yang sangat berharga.



Orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang mampu bertanya:



Apa yang bisa saya pelajari?

Kesalahan apa yang perlu diperbaiki?

Strategi apa yang harus diubah?



Setiap kegagalan membawa informasi baru yang sebelumnya tidak kita miliki. Dengan pola pikir seperti ini, kegagalan tidak lagi menjadi musuh, melainkan guru yang membantu kita berkembang.



4. Latih Ketahanan Mental (Resilience)



Resilience atau ketahanan mental adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami tekanan, kehilangan, atau kegagalan.



Penelitian menunjukkan bahwa ketahanan mental bukanlah bakat bawaan. Kemampuan ini dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari, seperti:



menerima bahwa hidup memang penuh tantangan,

menjaga hubungan sosial yang sehat,

bersikap fleksibel terhadap perubahan,

dan tetap memiliki tujuan hidup yang jelas.



Semakin sering seseorang berhasil melewati tantangan kecil, semakin kuat pula kemampuan mereka menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.



5. Bersyukur Tanpa Mengabaikan Masalah



Bersyukur bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam psikologi positif, rasa syukur membantu otak lebih mudah mengenali hal-hal positif yang masih dimiliki di tengah kesulitan.



Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin melatih rasa syukur cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, tidur lebih baik, dan lebih optimis menghadapi masa depan.



Cara sederhana melatih rasa syukur adalah menuliskan tiga hal yang masih bisa disyukuri setiap hari. Kebiasaan kecil ini membantu menyeimbangkan perhatian kita sehingga tidak hanya terfokus pada masalah.



6. Ambil Langkah Kecil Secara Konsisten



Ketika menghadapi hambatan besar, banyak orang merasa harus segera menemukan solusi yang sempurna. Akibatnya, mereka justru tidak bergerak sama sekali.



Psikologi perilaku menjelaskan bahwa tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih efektif dibandingkan rencana besar yang tidak pernah dijalankan.



Jika ingin meningkatkan karier, mulailah belajar selama 20 menit setiap hari. Jika ingin hidup lebih sehat, mulailah berjalan kaki selama 15 menit. Jika ingin memperbaiki hubungan, mulailah dengan satu percakapan yang jujur.



Langkah-langkah kecil menciptakan rasa pencapaian, meningkatkan motivasi, dan membangun kepercayaan diri. Seiring waktu, perubahan kecil tersebut akan menghasilkan dampak yang besar.



Mengapa Perilaku Ini Efektif?



Menurut psikologi, otak manusia bersifat adaptif. Semakin sering kita melatih pola pikir positif, mengelola emosi, dan mengambil tindakan yang konstruktif, semakin kuat pula jalur saraf yang mendukung kebiasaan tersebut.



Artinya, seseorang tidak terlahir sebagai pribadi yang tangguh. Ketangguhan dibangun melalui latihan, pengalaman, dan kebiasaan sehari-hari.



Hambatan memang tidak selalu bisa dihindari. Namun, respons kita terhadap hambatan itulah yang menentukan apakah pengalaman tersebut akan menjadi beban atau justru menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik.



Kesimpulan



Hidup tanpa hambatan hanyalah sebuah harapan yang sulit diwujudkan. Setiap orang akan menghadapi tantangan dalam berbagai bentuk. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya.



Dengan mengubah cara pandang terhadap masalah, fokus pada hal yang dapat dikendalikan, belajar dari kegagalan, melatih ketahanan mental, membiasakan rasa syukur, dan mengambil langkah kecil secara konsisten, setiap hambatan dapat menjadi kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan.



