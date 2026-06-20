Hanya Bikin Kesal, Ini 5 Perilaku Teman Toxic dalam Persahabatan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa tidak semua persahabatan layak dipertahankan, terutama ketika teman toxic terus membuatmu merasa lebih buruk setiap kali bersamanya.

Persahabatan beracun tidak selalu mudah dikenali sejak awal, namun perilaku-perilaku tertentu dari teman toxic akan semakin jelas terlihat seiring berjalannya waktu.

Kamu berhak mengevaluasi persahabatan yang ada dalam hidupmu dan menentukan apakah hubungan itu benar-benar memberimu kebaikan atau justru menguras energimu.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (20/6), berikut lima perilaku nyata dari teman toxic dalam persahabatan beracun yang perlu kamu kenali berdasarkan sudut pandang psikologi.

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1. Terlalu keras dalam memberikan penilaian terhadapmu

Masyarakat sudah cukup mahir membuat seseorang membenci bagian-bagian dari dirinya sendiri, sehingga kamu tidak membutuhkan orang terdekat yang melakukan hal yang sama.

Teman sejati seharusnya mendorong dan mendukung, bukan merendahkan atau membuat kamu merasa buruk tentang dirimu sendiri secara berulang.

Jika ia adalah tipe yang gemar membicarakan kejelekan teman-teman lain di belakang mereka, kemungkinan besar ia juga melakukan hal yang sama terhadapmu.

Persahabatan yang sehat tidak dibangun di atas kritik yang tidak diminta dan penilaian yang terus-menerus melemahkan rasa percaya dirimu.