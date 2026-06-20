Jika Kamu Jeli, Ini 10 Perilaku Kepribadian Buruk yang Mudah Dikenali Menurut Psikologi

Perilaku kepribadian buruk yang mudah dikenali menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio
JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa karakter buruk seseorang mudah dikenali dari pola-pola perilaku nyata yang secara konsisten mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.
Orang dengan karakter buruk cenderung egois, impulsif, dan tidak segan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang-orang di sekitar mereka.
Mengenali perilaku yang mencerminkan karakter buruk lebih awal bisa menyelamatkan seseorang dari rasa frustrasi dan luka yang tidak perlu dalam sebuah hubungan.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (20/6), berikut sepuluh perilaku yang menurut psikologi menjadi tanda paling mudah dikenali bahwa seseorang memiliki karakter yang bermasalah dan perlu diwaspadai.
1. Cara mereka memperlakukan orang yang tidak menguntungkan mereka
Orang dengan karakter buruk berpusat pada diri sendiri dan hanya fokus pada apa yang bisa mereka peroleh dari seseorang tanpa benar-benar peduli pada orang itu.
Mereka hampir selalu menghilang saat situasi menjadi sulit dan tidak lagi menawarkan manfaat langsung bagi kepentingan pribadi mereka.
Padahal riset membuktikan bahwa tindakan kebaikan justru meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis, sesuatu yang sama sekali tidak mereka sadari.
2. Apakah kepribadian mereka berubah di depan orang yang berbeda
Orang yang tulus hampir selalu mempertahankan kepribadian yang sama, baik di tempat kerja, di antara teman, maupun saat bersama orang asing.
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