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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.36 WIB

11 Ucapan Pria EQ Rendah yang Mencerminkan Kecerdasan Emosional Buruk Menurut Psikologi

Ucapan pria EQ rendah yang mencerminkan kecerdasan emosional buruk menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking - Image

Ucapan pria EQ rendah yang mencerminkan kecerdasan emosional buruk menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kecerdasan emosional atau EQ seseorang paling mudah dikenali justru saat tidak ada, terutama dari ucapan-ucapan yang diulang pria secara rutin.

Pria dengan EQ rendah sering terlihat menarik di awal, namun ucapan-ucapan khas mereka perlahan mengungkap rendahnya kecerdasan emosional yang mereka miliki.

Banyak pria tidak pernah diajarkan regulasi emosi yang sehat sejak kecil, sehingga ucapan-ucapan manipulatif atau defensif menjadi pola yang sangat sulit untuk diubah.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (20/6), berikut sebelas ucapan yang jika sering diulang oleh seorang pria menunjukkan bahwa kecerdasan emosional atau EQ mereka sangat rendah menurut psikologi.

1. "Kamu terlalu sensitif"

Kalimat ini membalik percakapan yang seharusnya membahas perilaku yang menyakitkan menjadi diskusi tentang apakah seseorang berhak merasa terluka.

Orang dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya mencoba memahami perasaan orang lain sebelum langsung mengabaikan atau menganggapnya tidak beralasan.

2. "Aku benci drama"

Ironisnya, orang yang sering mengucapkan kalimat ini biasanya justru ada di pusat dari drama yang mereka klaim benci tersebut.

Pria dengan EQ rendah melabeli setiap diskusi tentang akuntabilitas atau konflik yang perlu diselesaikan sebagai drama semata agar terhindar dari tanggung jawab emosional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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