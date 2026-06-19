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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 01.39 WIB

Jika Nyaman Makan Sendirian di Tempat Umum, Kemungkinan Besar Anda Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang merasa nyaman makan sendirian (Magnific/Dmitriev Production) - Image

Ilustrasi seseorang yang merasa nyaman makan sendirian (Magnific/Dmitriev Production)

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, makan sendirian di restoran, kafe, atau tempat umum lainnya terasa canggung. Mereka khawatir akan pandangan orang lain atau merasa aktivitas tersebut lebih menyenangkan jika dilakukan bersama teman atau keluarga. Namun, ada juga orang yang justru merasa sangat nyaman menikmati makanan seorang diri tanpa merasa kesepian atau malu.

Menariknya, psikologi melihat kebiasaan ini bukan sebagai tanda seseorang antisosial atau tidak memiliki teman. Sebaliknya, kemampuan untuk merasa nyaman saat makan sendirian sering kali berkaitan dengan sejumlah karakter positif dan tingkat kedewasaan emosional tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat delapan ciri kepribadian yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang nyaman makan sendirian di tempat umum.

1. Memiliki Rasa Percaya Diri yang Tinggi

Orang yang nyaman makan sendirian biasanya tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain. Mereka tidak merasa perlu selalu ditemani agar terlihat "normal" atau "menarik."

Kepercayaan diri ini membuat mereka mampu menikmati waktu sendiri tanpa merasa harus mendapatkan validasi dari lingkungan sekitar. Mereka memahami bahwa tidak ada yang salah dengan menikmati makan siang seorang diri, bahkan di tempat yang ramai sekalipun.

Kepercayaan diri semacam ini menunjukkan bahwa kebahagiaan mereka tidak bergantung pada pengakuan orang lain.

2. Mandiri Secara Emosional

Tidak semua orang mampu merasa nyaman saat sendiri. Banyak orang yang merasa harus selalu ditemani agar tidak merasa kesepian.

Sebaliknya, mereka yang menikmati makan sendirian cenderung memiliki kemandirian emosional yang baik. Mereka tidak selalu membutuhkan kehadiran orang lain untuk merasa bahagia atau lengkap.

Editor: Candra Mega Sari
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