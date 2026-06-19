Lebih Suka Menonton Acara Hiburan Berulang Kali? Menurut Psikologi Anda Sedang Memproses 7 Perasaan Tertekan Ini

JawaPos.com - Banyak orang merasa aneh atau bahkan bersalah ketika menyadari bahwa mereka lebih memilih untuk menonton ulang acara hiburan favorit daripada mencoba hal baru.

Mulai dari serial komedi yang sudah dihafal dialognya, film romantis yang sudah ditonton sejak SMA, hingga variety show yang episodenya Anda tahu luar-duarinya—semuanya memberikan sensasi nyaman yang sulit dijelaskan.

Namun psikologi modern justru menyebut bahwa kebiasaan ini bukanlah tanda kemalasan atau kurangnya kreativitas. Sebaliknya, itu adalah bentuk respons emosional tubuh terhadap tekanan yang tidak selalu disadari.

Menonton repetitif adalah strategi koping, cara memulihkan diri, sekaligus jendela untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perasaan tertekan yang biasanya sedang diproses ketika seseorang memilih tontonan yang sama berulang kali.

1. Kelelahan Mental: Saat Otak Butuh Jalur yang Sudah Dikenal

Keseharian yang penuh keputusan—pekerjaan, keluarga, hubungan, hingga rencana masa depan—membuat otak cepat penat. Menonton ulang memberikan predictability, sesuatu yang sudah pasti dan tidak menuntut energi untuk memahami plot.

Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya, dan justru di situlah letak ketenangannya.

Otak memilih apa yang tidak mengejeknya dengan kejutan.