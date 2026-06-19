Lebih Suka Menonton Acara Hiburan Berulang Kali? Menurut Psikologi Anda Sedang Memproses 7 Perasaan Tertekan Ini

seseorang yang rutin menonton film / foto: Magnific/tonodiaz
JawaPos.com - Banyak orang merasa aneh atau bahkan bersalah ketika menyadari bahwa mereka lebih memilih untuk menonton ulang acara hiburan favorit daripada mencoba hal baru.
Mulai dari serial komedi yang sudah dihafal dialognya, film romantis yang sudah ditonton sejak SMA, hingga variety show yang episodenya Anda tahu luar-duarinya—semuanya memberikan sensasi nyaman yang sulit dijelaskan.
Namun psikologi modern justru menyebut bahwa kebiasaan ini bukanlah tanda kemalasan atau kurangnya kreativitas. Sebaliknya, itu adalah bentuk respons emosional tubuh terhadap tekanan yang tidak selalu disadari.
Menonton repetitif adalah strategi koping, cara memulihkan diri, sekaligus jendela untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perasaan tertekan yang biasanya sedang diproses ketika seseorang memilih tontonan yang sama berulang kali.
1. Kelelahan Mental: Saat Otak Butuh Jalur yang Sudah Dikenal
Keseharian yang penuh keputusan—pekerjaan, keluarga, hubungan, hingga rencana masa depan—membuat otak cepat penat. Menonton ulang memberikan predictability, sesuatu yang sudah pasti dan tidak menuntut energi untuk memahami plot.
Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya, dan justru di situlah letak ketenangannya.
Otak memilih apa yang tidak mengejeknya dengan kejutan.
2. Kecemasan: Mengulang untuk Merasa Aman
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa