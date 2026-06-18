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Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.48 WIB

Ternyata Sangat Sederhana, 6 Hal Ini Bikin Orang Introvert Bahagia dan Tersenyum Lebar

Ilustrasi orang yang introvert. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang introvert. (Magnific)

JawaPos.com – Cara kaum introvert menjalani kehidupan sering kali terlihat berbeda dan sulit dipahami oleh sebagian orang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Namun, perbedaan tersebut sebenarnya hanya membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam.

Meskipun introvert cenderung memproses pikiran, perasaan, dan pengalaman hidup dengan cara yang berbeda, mereka tetap menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan emosionalnya.

Mengutip All About Introverts, terdapat enam hal yang umumnya mampu memberikan rasa nyaman, bahagia, dan kepuasan bagi seorang introvert dalam menjalani kesehariannya.

1. Percakapan mendalam

Obrolan ringan tidak memberikan dukungan, terasa tidak autentik, dan hanya membuang-buang waktu bagi kaum introvert.

Alih-alih melakukan percakapan yang dangkal, mereka senang terlibat dalam diskusi yang mendalam.

2. Kesendirian

Meskipun introvert berinteraksi dengan orang lain, mereka perlahan-lahan terkuras energinya seiring berjalannya hari.

Hadiah bagi seorang introvert adalah kesendirian. Tempat yang jauh dari semua kebisingan dan kesibukan. Tempat di mana mereka hidup damai tanpa gangguan.

3. Hobi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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