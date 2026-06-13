3 Weton yang Hidupnya Bisa Bahagia dan Sejahtera di Tahun 2026 Berkat Rezeki yang Bikin Hati Tentram

JawaPos.com - Menururt perhitungan primbon Jawa, tahun 2026 ini bisa menjadi periode yang penuh dengan ketidakpastian.

Situasi yang terkadang tidak menentu dianggap bisa menyebabkan berbagai kemungkinan buruk dan juga baik terjadi.

Bagi orang yang bisa memanfaatkan peluang, momen ini pun sangat mungkin dijadikan peluang memperbaiki nasib yang mungkin sudah sangat lama sulit diubah.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya bisa bahagia dan sejahtera di tahun 2026 berkat kehadiran rezeki yang bikin hati tentram.

1. Weton Sabtu Wage

Menurut perhitungan primbon, mereka yang lahir dengan weton Sabtu Wage dianggap punya peluang besar meraih kekayaan.

Di tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan bisa meraih rezeki dalam jumlah yang besar, bahkan paling besar dari yang pernah mereka peroleh.

Maka bukan tidak mungkin bila mereka melalui tahun ini dengan perasaan penuh kemenangan.

Adapun keberkahan ini diyakini datang karena kerezekian mereka sedang berada dalam tingkatan yang paling baik ditambah dengan ganjaran yang datang sebab di masa lalu mereka gemar membantu orang lain.