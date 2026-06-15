7 Kebiasaan Orang yang Diam-Diam Tidak Bahagia tetapi Pandai Menyembunyikannya Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam tidak bahagia./Magnific/ultramansk
JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat tersenyum benar-benar bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang tampak sukses, ramah, dan penuh energi, tetapi sebenarnya sedang berjuang melawan ketidakbahagiaan yang mereka sembunyikan dari dunia.
Menurut psikologi, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menutupi emosi mereka. Beberapa orang bahkan menjadi sangat ahli dalam mengenakan "topeng kebahagiaan" sehingga orang-orang terdekat pun tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka rasakan.
Menyembunyikan kesedihan bukanlah tanda kelemahan atau kekuatan semata. Sering kali, itu adalah mekanisme perlindungan diri. Mereka tidak ingin merepotkan orang lain, takut dihakimi, atau merasa harus selalu terlihat kuat.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat tujuh kebiasaan yang sering dimiliki oleh orang-orang yang diam-diam tidak bahagia tetapi sangat pandai menyembunyikannya.
1. Mereka Selalu Terlihat Sibuk
Orang yang tidak bahagia sering kali takut menghadapi pikirannya sendiri. Akibatnya, mereka mengisi setiap menit dengan pekerjaan, aktivitas, atau kesibukan lainnya.
Sekilas, mereka tampak produktif dan ambisius. Kalender mereka penuh, jadwal mereka padat, dan mereka selalu memiliki sesuatu untuk dikerjakan.
Namun, menurut psikologi, kesibukan yang berlebihan terkadang menjadi bentuk pelarian emosional. Ketika seseorang terus bergerak tanpa henti, mereka tidak memiliki waktu untuk merenungkan perasaan yang sebenarnya sedang mereka alami.
Kesibukan menjadi cara untuk menghindari rasa kosong, kecewa, atau kesedihan yang muncul saat mereka sendirian.
2. Mereka Menjadi "Penghibur" bagi Semua Orang
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