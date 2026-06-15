Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 18.16 WIB

7 Kebiasaan Orang yang Diam-Diam Tidak Bahagia tetapi Pandai Menyembunyikannya Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam tidak bahagia./Magnific/ultramansk - Image

seseorang yang diam-diam tidak bahagia./Magnific/ultramansk

JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat tersenyum benar-benar bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang tampak sukses, ramah, dan penuh energi, tetapi sebenarnya sedang berjuang melawan ketidakbahagiaan yang mereka sembunyikan dari dunia.

Menurut psikologi, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menutupi emosi mereka. Beberapa orang bahkan menjadi sangat ahli dalam mengenakan "topeng kebahagiaan" sehingga orang-orang terdekat pun tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Menyembunyikan kesedihan bukanlah tanda kelemahan atau kekuatan semata. Sering kali, itu adalah mekanisme perlindungan diri. Mereka tidak ingin merepotkan orang lain, takut dihakimi, atau merasa harus selalu terlihat kuat.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat tujuh kebiasaan yang sering dimiliki oleh orang-orang yang diam-diam tidak bahagia tetapi sangat pandai menyembunyikannya.

1. Mereka Selalu Terlihat Sibuk

Orang yang tidak bahagia sering kali takut menghadapi pikirannya sendiri. Akibatnya, mereka mengisi setiap menit dengan pekerjaan, aktivitas, atau kesibukan lainnya.

Sekilas, mereka tampak produktif dan ambisius. Kalender mereka penuh, jadwal mereka padat, dan mereka selalu memiliki sesuatu untuk dikerjakan.

Namun, menurut psikologi, kesibukan yang berlebihan terkadang menjadi bentuk pelarian emosional. Ketika seseorang terus bergerak tanpa henti, mereka tidak memiliki waktu untuk merenungkan perasaan yang sebenarnya sedang mereka alami.

Kesibukan menjadi cara untuk menghindari rasa kosong, kecewa, atau kesedihan yang muncul saat mereka sendirian.

2. Mereka Menjadi "Penghibur" bagi Semua Orang

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
3 Zodiak yang Diramalkan Bisa Bahagia Berkat dapat Hadiah Tak Terduga dari Semesta di Tahun 2026 - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Diramalkan Bisa Bahagia Berkat dapat Hadiah Tak Terduga dari Semesta di Tahun 2026

Minggu, 14 Juni 2026 | 06.38 WIB

3 Weton yang Hidupnya Bisa Bahagia dan Sejahtera di Tahun 2026 Berkat Rezeki yang Bikin Hati Tentram - Image
Zodiak

3 Weton yang Hidupnya Bisa Bahagia dan Sejahtera di Tahun 2026 Berkat Rezeki yang Bikin Hati Tentram

Minggu, 14 Juni 2026 | 06.38 WIB

3 Zodiak yang Akhirnya Kembali Bahagia pada 11 Juni 2026, Luka Lama Sembuh dan Hidup Makin Tenang - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Akhirnya Kembali Bahagia pada 11 Juni 2026, Luka Lama Sembuh dan Hidup Makin Tenang

Kamis, 11 Juni 2026 | 18.45 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore