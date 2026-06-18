Menurut Psikologi, Orang yang Sering Merasa Berbeda dari yang Lain Biasanya Memiliki 7 Ciri Tersembunyi Ini

llustrasi seseorang yang merasa berbeda dari yang lain (Magnific/Nymphoenix)
JawaPos.com - Pernah merasa seolah tidak benar-benar cocok dengan lingkungan sekitar? Saat orang lain tampak nyaman mengikuti arus, Anda justru sering merasa memiliki cara berpikir, minat, atau sudut pandang yang berbeda. Perasaan seperti ini ternyata lebih umum daripada yang dibayangkan.
Dalam psikologi, merasa berbeda tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah. Justru, banyak orang yang sering merasakan hal tersebut memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka melihat dunia dengan cara yang unik.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat tujuh ciri tersembunyi yang sering dimiliki oleh orang yang merasa berbeda dari kebanyakan orang.
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1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi
Orang yang merasa berbeda biasanya lebih sering melakukan refleksi diri. Mereka banyak memikirkan perasaan, keputusan, dan tujuan hidup mereka. Kesadaran diri yang tinggi membuat mereka lebih memahami siapa diri mereka sebenarnya, tetapi di sisi lain juga membuat mereka lebih peka terhadap perbedaan dengan orang lain.
Mereka cenderung bertanya:
"Apa yang sebenarnya saya inginkan?"
"Mengapa saya berpikir seperti ini?"
"Mengapa orang lain melihat sesuatu dengan cara yang berbeda?"
Kemampuan untuk merenung ini sering kali membuat mereka tampak lebih tenang, tetapi juga lebih mudah merasa tidak sepenuhnya "menyatu" dengan lingkungan sekitar.
2. Lebih Sensitif terhadap Lingkungan dan Emosi
Menurut psikologi, sebagian orang memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Mereka mudah menangkap suasana hati orang lain, memperhatikan detail kecil, dan merasakan emosi dengan lebih mendalam.
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