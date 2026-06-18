10 Frasa Obrolan Ringan yang Membuat Orang Asing Cepat Akrab dengan Anda Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang cepat akrab dengan orang asing (Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk langsung akrab dengan orang yang baru ditemui. Namun, psikologi menunjukkan bahwa keakraban tidak selalu bergantung pada kepribadian yang ekstrover atau kemampuan berbicara yang luar biasa. Sering kali, kedekatan justru dimulai dari kalimat-kalimat sederhana yang membuat lawan bicara merasa dihargai, didengarkan, dan nyaman.
Penelitian tentang komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa manusia secara alami lebih mudah membuka diri kepada orang yang menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus, empati, dan perhatian. Dengan memilih kata-kata yang tepat, percakapan ringan bisa berubah menjadi hubungan yang lebih hangat dalam waktu singkat.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat 10 frasa obrolan ringan yang menurut prinsip psikologi dapat membantu Anda membangun kedekatan dengan orang yang baru dikenal.
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1. "Apa hal paling menarik yang terjadi pada Anda minggu ini?"
Banyak orang terbiasa ditanya, “Apa kabar?” dan menjawabnya secara otomatis. Pertanyaan ini berbeda karena mengajak seseorang menceritakan pengalaman positif atau sesuatu yang berkesan.
Dalam psikologi, berbicara tentang pengalaman yang menyenangkan memicu emosi positif yang kemudian diasosiasikan dengan orang yang mendengarkannya. Akibatnya, Anda akan dipandang sebagai sosok yang menyenangkan untuk diajak bicara.
Selain itu, pertanyaan ini memberi ruang bagi percakapan yang lebih alami dan mendalam.
2. "Bagaimana Anda bisa tertarik pada hal itu?"
Ketika seseorang berbicara tentang pekerjaan, hobi, atau minatnya, cobalah menanyakan bagaimana semuanya dimulai.
Orang pada dasarnya senang menceritakan kisah di balik sesuatu yang mereka sukai. Menurut psikologi sosial, menunjukkan rasa penasaran yang tulus membuat lawan bicara merasa dihargai dan dipahami.
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