10 Hal Istimewa tentang Ibumu yang Baru Kamu Sadari Setelah Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Saat masih kecil, banyak orang menganggap perhatian dan pengorbanan seorang ibu sebagai sesuatu yang biasa. Kehadirannya terasa begitu alami sehingga jarang dipikirkan lebih dalam. Namun, seiring bertambahnya usia, pengalaman hidup dan pemahaman yang lebih matang sering kali membuat seseorang menyadari bahwa banyak hal yang dilakukan ibu sebenarnya luar biasa.

Psikologi menunjukkan bahwa hubungan dengan ibu memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan emosi, rasa aman, dan cara seseorang membangun hubungan dengan orang lain. Menariknya, banyak kualitas istimewa seorang ibu baru benar-benar dipahami ketika kita sudah dewasa.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat sepuluh hal istimewa tentang ibumu yang mungkin baru kamu sadari setelah bertambah usia.

1. Ia Tidak Selalu Tahu Jawabannya, Tetapi Tetap Berusaha

Saat kecil, ibu sering terlihat seperti orang yang tahu segalanya. Namun ketika dewasa, kita mulai memahami bahwa ia sebenarnya juga manusia biasa yang tidak memiliki semua jawaban.

Menurut psikologi, salah satu bentuk kasih sayang terbesar adalah kesediaan untuk terus mencoba membantu meski tidak memiliki kepastian. Banyak ibu belajar sambil menjalani perannya, membuat keputusan terbaik dengan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki pada saat itu.

Kesadaran ini membuat kita melihat bahwa keberanian ibu jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan.

2. Ia Memikul Kekhawatiran yang Tidak Selalu Diceritakan

Ketika masih muda, kita mungkin hanya melihat ibu tersenyum dan menjalankan rutinitas sehari-hari. Namun setelah dewasa, kita mulai menyadari bahwa di balik ketenangannya terdapat banyak kekhawatiran yang ia simpan sendiri.